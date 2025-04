Κόλπο ή γούρι κανείς δεν ξέρει, πάντως ο Ραφίνια έγινε... viral βρέχοντας την μπάλα πριν την εκτέλεση του κρίσιμου πέναλτι απέναντι στη Θέλτα.

Άλλοι τη φιλάνε, ο Ραφίνια την… έβρεξε. Ο Βραζιλιάνος ήταν ο πρωταγωνιστής της επικής ανατροπής της Μπαρτσελόνα επί της Θέλτα και έγινε viral για αυτό που έκανε λίγο πριν εκτελέσει το νικητήριο πέναλτι στις καθυστερήσεις. Οι κάμερες έπιασαν τον Ραφίνια να βρέχει την μπάλα, αδειάζοντας ένα ολόκληρο μπουκάλι νερό πάνω της πριν τη στήσει στην άσπρη βούλα και ο ποδοσφαιρικός πλανήτης… απόρησε. Πάντως, είτε ήταν γούρι, είτε κάποιου είδους κόλπο, όπως και να έχει πέτυχε, αφού ο Βραζιλιάνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκρινε το ματς.

Raphinha poured water on the ball before taking the penalty. #barcavigo

pic.twitter.com/Oq8jaOF6yw