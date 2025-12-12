Πολύτιμο τρίποντο για την Τζιρόνα στο Σαν Σεμπαστιάν, με τους Καταλανούς να επικρατούν με ανατροπή 2-1 επί της Σοσιεδάδ και να ξεφεύγουν από την επικίνδυνη ζώνη.

Νίκησε ξανά μετά από ένα μήνα η Τζιρόνα! Με τον πρώην μέσο του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, να μοιράζει ασίστ και να συμβάλλει τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του, οι Καταλανοί λύγισαν με ανατροπή 2-1 τη Σοσιεδάδ και ξέφυγαν στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη.

Αν και οι Βάσκοι προηγήθηκαν στο 35΄με γκολ του Γκέδες, η Τζιρόνα κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Αρχικά στο 76΄ο Ουναΐ με υπέροχη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Τσινγκάκοφ ξεκλείδωσε την αντίπαλη αμυντική γραμμή, με τον Ουκρανό να κοντρολάρει τη μπάλα και να εκτελεί για το 1-1.

Στο 84΄ο Τσινγκάνκοφ «χτύπησε» ξανά και ολοκλήρωσε την ανατροπή των φιλοξενούμενων που επέστρεψαν στο δρόμο των επιτυχιών και πανηγύρισαν ένα τρίποντο που μπορεί να αποδειχθεί πολύ κομβικό στη μάχη που δίνουν για να παραμείνουν στην κατηγορία.