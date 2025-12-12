Ο Ματίας Εσκιβέλ έλυσε πρόωρα το συμβόλαιο του με την Κηφισιά. Οι σκέψεις για το ρόστερ και οι κινήσεις ενόψει Γενάρη.

Λιγότερες από 20 ημέρες απομένουν για την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου και στην Κηφισιά «τρέχουν» οι... ζυμώσεις για τη διαμόρφωση του ρόστερ στο δεύτερο μισό της σεζόν, στο οποίο θα κριθεί ο μεγάλος στόχος της εισόδου στα Play Offs 5-8 της Stoiximan Super League. Φυσικά το αξιοσημείωτο είναι πως πρόκειται για την πρώτη φορά τα τελευταία 5,5 χρόνια που τον σχεδιασμό δεν θα τον «τρέξει» ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος ως αναγνώριση του σπουδαίου έργου του, μετακόμισε στον Παναθηναϊκό και τον διαδέχτηκε ως τεχνικός διευθυντής του κλαμπ ο Άγγελος Χαριστέας.

Σημαντικό ζήτημα για το κλαμπ των Βορείων Προαστίων είναι η «ελάφρυνση» του ρόστερ του Σεμπάστιαν Λέτο, το οποίο αριθμεί 33 παίκτες. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που δεν θα συνεχίσουν στην Κηφισιά είναι ο Ματίας Εσκιβέλ. Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε το καλοκαίρι, όμως δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί, ώστε να δικαιώσει τις προσδοκίες που υπήρχαν, όντας... εξαίρεση στον κανόνα των καλών κινήσεων της ομάδας το περασμένο καλοκαίρι.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, οι δυο πλευρές εδώ και λίγες ώρες βρήκαν τη «χρυσή τομή» για την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους. Πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση, η οποία αναμένεται τις επόμενες ώρες.

Το σημαντικό για την Κηφισιά είναι πως πρόκειται για ένα αρκετά συμφέρον deal, καθώς ο βραχύσωμος χαφ συμφώνησε να παραχωρήσει μεγάλο μέρος από τις αποδοχές που ήταν να λάβει. Ο Αργεντινός μετράει 8 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν και δεν κατάφερε να «αρπάξει» τις ευκαιρίες του, ενώ δεν είχε γκολ ή ασίστ.

Οι σκέψεις για την επόμενη ημέρα

Εκτός από τον Εσκιβέλ δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν εξελίξεις και με άλλους παίκτες, στο πλαίσιο της «αναζωογόνησης» του ρόστερ, με μακροπρόθεσμο στόχο τη μείωση του μέσου όρου ηλικίας.

Φυσικά εκτός από αυτούς που θα φύγουν υπάρχει και το ζήτημα των απαραίτητων μεταγραφών για την ενίσχυση του ρόστερ. Προτεραιότητα είναι η προσθήκη του φορ που θα έχει τη δύσκολη αποστολή να μπει στα... παπούτσια του Ανδέα Τεττέη, ενώ στο πλάνο είναι και η απόκτηση δεξιού μπακ.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ήδη έχει γίνει σημαντική προεργασία, καθώς οι ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού έχουν «κυκλώσει» ήδη τους βασικούς στόχους και ο στόχος είναι αυτά τα κενά να καλυφθούν το συντομότερο δυνατό, πάντα εάν πρόκειται για τους βασικούς στόχους.

Φυσικά εφόσον υπάρξει κάποια... εκτός σχεδίου αποχώρηση στην αγορά του Γενάρη θα τρέξει η διαδικασία αντικατάστασης με την Κηφισιά να είναι έτοιμη για παν ενδεχόμενο.