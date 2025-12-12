Λεβαδειακός: Χωρίς τέσσερις κόντρα στην ΑΕΛ Novibet
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet στο «Λάμπρος Κατσώνης». Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο λόγω καρτών Μπέντζαμιν Βέρμπιτς και στον ήδη τραυματίας Άμπου Χάνα, ενώ προέκυψαν ακόμα δυο αγωνιστικά προβλήματα.
Ο λόγος για τον Άαρον Τσιμπόλα και τον Τζάλοου Λαμαράνα, οι οποίοι έμειναν εκτός λόγω ενοχλήσεων που αποκόμισαν τις τελευταίες ημέρες.
Η ενημέρωση του Λεβαδειακού
«Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αυριανή αναμέτρηση (13/12, 17:00) με την AEL Novibet στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιβελεκίδης, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Πλέγας, Κασέμι, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Γιούριτς, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς και Παλάσιος».
