Η αποστολή του Λεβαδειακού για τον εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ Novibet για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League (13/12, 17:00).

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet στο «Λάμπρος Κατσώνης». Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο λόγω καρτών Μπέντζαμιν Βέρμπιτς και στον ήδη τραυματίας Άμπου Χάνα, ενώ προέκυψαν ακόμα δυο αγωνιστικά προβλήματα.

Ο λόγος για τον Άαρον Τσιμπόλα και τον Τζάλοου Λαμαράνα, οι οποίοι έμειναν εκτός λόγω ενοχλήσεων που αποκόμισαν τις τελευταίες ημέρες.

Η ενημέρωση του Λεβαδειακού

«Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αυριανή αναμέτρηση (13/12, 17:00) με την AEL Novibet στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιβελεκίδης, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Πλέγας, Κασέμι, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Γιούριτς, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς και Παλάσιος».