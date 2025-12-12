Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση έχει λάβει ο Όσκαρ, ο άλλοτε «αστέρας» της Τσέλσι, μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Πριν από έναν μήνα, ανησυχία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είχε προκαλέσει η είδηση ότι ο Όσκαρ, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, κατέρρευσε στο προπονητικό κέντρο της Σάο Πάολο κατά τη διάρκεια άσκησης.

Αφότου νοσηλεύτηκε για μερικές ημέρες, ο 34χρονος Βραζιλιάνος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Στις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, ο Όσκαρ διαγνώστηκε με πρόβλημα λιποθυμίας και πιο συγκεκριμένα με αγγειοπαρασυμπαθητική συγκοπή που αποτελεί την πιο συχνή αιτία λιποθυμίας και προκαλείται από απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού. Μετά από αυτή τη διάγνωση, η επιστροφή του στην δράση θεωρούνταν μάλλον απίθανη.

Όπως επιβεβαίωσαν Μέσα της χώρας του, ο Όσκαρ ενημέρωσε το στενό του οικογενειακό περιβάλλον ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έτσι, αναμένεται να αποσυρθεί στα 34 του χρόνια από την ενεργό δράση λήγοντας το συμβόλαιό του με την Σάο Πάολο. Ο ίδιος, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα ανακοινώσει την απόφασή του στα social media.

Ο Όσκαρ είχε πάρει μεταγραφή στην Τσέλσι το 2012 μένοντας στο Λονδίνο για πέντε χρόνια προτού αποχωρήσει για την Κίνα. Με την φανέλα των Μπλε αγωνίστηκε σε 203 παιχνίδια, ενώ θυμίζουμε ότι είχε ξεκινήσει την καριέρα του από την Σάο Πάολο. Σε εθνικό επίπεδο, φόρεσε την φανέλα της Βραζιλίας 48 φορές συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014.