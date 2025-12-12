Πρόταση εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Γιουβέντους κατέθεσε η Tether, η οποία δεσμεύτηκε δημόσια για επενδύσεις αξίας ενός δισ. ευρώ στο ιταλικό κλαμπ!

Σε νέα εποχή θα μπορούσε να περάσει πολύ σύντομα η Γιουβέντους, σε μια ξαφνική τροπή των εξελίξεων! Όπως ανακοινώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/12), η Tether, εταιρεία που ειδικεύεται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, κατέθεσε πρόταση για να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών από την Exor της οικογένειας Ανιέλι!

Το παραπάνω έγινε γνωστό μέσα από ανακοίνωση της Tether, η οποία πρόσθεσε πως εφόσον η Γιουβέντους περάσει στα χέρια της δεσμεύεται με επενδύσεις ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που θα επαναφέρουν τους Μπιανκονέρι σε εποχές δόξας!

«Σήμερα η Tether έστειλε επίσημη πρόταση στην Exor για την αγορά ολόκληρου του μεριδίου της στη Γιουβέντους. Από την αρχή ο στόχος μας ήταν πάντα να στηρίζουμε την ομάδα και να την επαναφέρουμε στη δόξα που της αξίζει. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας, εάν ολοκληρωθεί αυτή η συναλλαγή, η Tether θα επενδύσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ στον σύλλογο», τόνισε στο «X» ο Πάολο Αρντοίνο, CEO της εταιρείας και δηλωμένος φαν των Μπιανκονέρι.

Να σημειώσουμε πως η Tether είναι πρωτοπόρος εταιρεία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (FinTech) με εξειδίκευση στα stablecoins, ψηφιακά νομίσματα σταθερής αξίας συνδεδεμένα με παραδοσιακά νομίσματα όπως το δολάριο ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Tether:

«Η Tether υπέβαλε δεσμευτική πρόταση εξαγοράς σε μετρητά προς την Exor για την απόκτηση του συνόλου των μεριδίων της στη Γιουβέντους. Υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων, η Tether προτίθεται να υποβάλει δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές στην ίδια τιμή, χρηματοδοτούμενη εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια και υποστηριζόμενη από μακροπρόθεσμη δέσμευση προς τον σύλλογο.

Η πρόταση αυτή αντανακλά την πεποίθηση ότι η Γιουβέντους είναι κάτι περισσότερο από μια ποδοσφαιρική ομάδα. Για γενιές ολόκληρες, η Γιουβέντους έχει εκπροσωπήσει τη πειθαρχία, τη φιλοδοξία και τη σιωπηλή δύναμη εκείνων που αναδομούν και προχωρούν μπροστά, σεζόν μετά τη σεζόν. Είναι ένας σύλλογος που έχει διαμορφώσει την ιταλική αθλητική ταυτότητα και έχει κερδίσει την αφοσίωση φιλάθλων σε όλο τον κόσμο.

''Για μένα, η Γιουβέντους ήταν πάντα μέρος της ζωής μου'', δήλωσε ο Πάολο Αρντόινο, Διευθύνων Σύμβουλος της Tether. ''Μεγάλωσα με αυτή την ομάδα. Ως παιδί, έμαθα τι σημαίνουν η δέσμευση, η ανθεκτικότητα και η υπευθυνότητα βλέποντας τη Γιουβέντους να αντιμετωπίζει την επιτυχία και τις δυσκολίες με αξιοπρέπεια. Αυτά τα μαθήματα έμειναν μαζί μου πολύ μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Το ενδιαφέρον μας για τη Γιουβέντους πηγάζει από βαθύ θαυμασμό και σεβασμό. Η Γιουβέντους είναι σύμβολο της ιταλικής αριστείας με πραγματικά παγκόσμια παρουσία, χτισμένη μέσα από γενιές με σκληρή δουλειά, φιλοδοξία και ακλόνητη αφοσίωση των φιλάθλων της. Αυτές οι αξίες αντικατοπτρίζουν και τον τρόπο με τον οποίο χτίσαμε την Tether, με υπομονή, ανεξαρτησία και εστίαση στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.

Η Tether βρίσκεται σε ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και σκοπεύει να στηρίξει τη Juventus με σταθερά κεφάλαια και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε θετικά στο μέλλον του συλλόγου, να υποστηρίξουμε την αγωνιστική απόδοση στο υψηλότερο επίπεδο και να βοηθήσουμε τη Juventus να συνεχίσει να αναπτύσσεται βιώσιμα σε ένα ταχέως εξελισσόμενο παγκόσμιο αθλητικό και μέσων ενημέρωσης περιβάλλον.

Αυτή η πρόταση γίνεται με ταπεινότητα και βαθιά αίσθηση ευθύνης απέναντι στον σύλλογο, στους φιλάθλους του και στην ιστορική του κληρονομιά. Πιστεύουμε ότι η ιστορία της Γιουβέντους συνεχίζει να γράφεται και ότι τα επόμενα κεφάλαιά της μπορούν να καθοριστούν από δύναμη, συνέχεια και φιλοδοξία''.

Η πρόταση προβλέπει την απόκτηση των μετοχών της Exor, η οποία αντιπροσωπεύει το 65,4% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Γιουβέντους. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από την αποδοχή της Exor, την κατάρτιση οριστικών συμβάσεων και τη λήψη των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση, η Tether προτίθεται να προχωρήσει σε δημόσια προσφορά για τις υπόλοιπες μετοχές στην ίδια τιμή ανά μετοχή.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή ολοκληρωθεί, η Tether είναι έτοιμη να επενδύσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την υποστήριξη και ανάπτυξη του συλλόγου.

Η Tether λειτουργεί με φιλοσοφία μακροπρόθεσμων επενδύσεων, στηριζόμενη σε ισχυρό ισολογισμό και εστίαση στη δημιουργία ανθεκτικών, διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών. Περαιτέρω ενημερώσεις θα παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς».