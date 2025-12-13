Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (13/12) παιχνιδιών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πλούσιο είναι το σημερινό (13/12) αθλητικό μενού, με το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός της Stoiximan GBL (20:30, ΕΡΤ 2) να ξεχωρίζει.

Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ο Λεβαδειακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague στις 17:00 (Novasports 2), ο ΟΦΗ τον Πανσερραϊκό (18:00, Cosmote Sport 2) και η Κηφισιά τον Αστέρα Τρίπολης (20:00, Cosmote Sport 1).

Στα της Ευρώπης, ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μπράιτον (17:00, Novasports Premier League) του Μπάμπη Κωστούλα, κυρίως λόγω της όλης κατάστασης με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, που εν τέλει συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Άρνε Σλοτ. Ενδιαφέρον έχει επίσης και η μάχη της Τσέλσι με την Έβερτον (17:00, Novasports 4), ενώ στην Ισπανία η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Οσασούνα (19:30, Novasports Prime).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας