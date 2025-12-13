Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός και οι «μάχες» σε Ελλάδα και Ευρώπη
Πλούσιο είναι το σημερινό (13/12) αθλητικό μενού, με το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός της Stoiximan GBL (20:30, ΕΡΤ 2) να ξεχωρίζει.
Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ο Λεβαδειακός υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Superleague στις 17:00 (Novasports 2), ο ΟΦΗ τον Πανσερραϊκό (18:00, Cosmote Sport 2) και η Κηφισιά τον Αστέρα Τρίπολης (20:00, Cosmote Sport 1).
Στα της Ευρώπης, ξεχωρίζει φυσικά η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Μπράιτον (17:00, Novasports Premier League) του Μπάμπη Κωστούλα, κυρίως λόγω της όλης κατάστασης με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, που εν τέλει συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Άρνε Σλοτ. Ενδιαφέρον έχει επίσης και η μάχη της Τσέλσι με την Έβερτον (17:00, Novasports 4), ενώ στην Ισπανία η πρωτοπόρος Μπαρτσελόνα φιλοξενεί την Οσασούνα (19:30, Novasports Prime).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Ατλέτικο Μαδρίτης - Βαλένθια (15:00, Novasports 1)
- Ηρακλής - Άρης (16:00, ΕΡΤ 2)
- Μύκονος - ΑΣ Καρδίτσας (16:00, ΕΡΤ Σπορτς 1)
- Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet (17:00, Novasports 2)
- Λίβερπουλ - Μπράιτον (17:00, Novasports Premier League)
- Τσέλσι - Έβερτον (17:00, Novasports 4)
- ΟΦΗ - Πανσερραϊκός (18:00, Cosmote Sport 2)
- Πανιώνιος - Προμηθέας Πατρών (18:15, ΕΡΤ Σπορτς 1)
- Μπαρτσελόνα - Οσασούνα (19:30, Novasports Prime)
- Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης (20:00, Cosmote Sport 1)
- ΑΕΚ - Παναθηναϊκός (20:30, ΕΡΤ 2)
- Άρσεναλ - Γουλβς (22:00, Novasports Premier League)
