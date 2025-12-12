Στο πλαίσιο των 100 χρόνων του ΟΦΗ street artist «έντυσαν» τόσο το Παγκρήτιο Στάδιο, όσο και το «Γεντί Κουλέ» με εντυπωσιακά γκράφιτι.

Σε εξέλιξη είναι οι δράσεις του ΟΦΗ για τη γιορτή των 100 χρόνων του συλλόγου. Σε αυτό το πλαίσιο οι Κρητικοί διοργάνωσαν το street art festival «Η τέχνη παίζει μπάλα» και ήδη τα πρώτα εντυπωσιακά γκράφιτι έχουν «ντύσει» το Παγκρήτιο.

Παράλληλα με τις τοιχογραφίες στο Στάδιο, δημιουργήθηκε και η παρακάτω τοιχογραφία στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», από τους καλλιτέχνες, Crat-Marko & Stelios Prinaris και όλους τους συνδέσμους φιλάθλων του Ομίλου.

Η σχετική ανάρτηση του ΟΦΗ

«Τα πρώτα έργα στο Παγκρήτιο Στάδιο και στη φυσική μας έδρα, το γήπεδο "Θ. Βαρδινογιάννης", έχουν αρχίσει ήδη να παίρνουν μορφή, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Η τέχνη παίζει μπάλα»!

Σε 12 σημεία του Παγκρητίου σταδίου πραγματοποιούνται τοιχογραφίες από καταξιωμένους καλλιτέχνες (Alexandros Raptakis, Bzks, Crat-Marko with students, Eleanna Kolivaki with students, Evri, Funtuki, Mad, Noris, Serman, Stella Papapostolou, Stelios Frroku, Stelios Prinaris, Tanos, Together with Gate 4 fans).

Οι επετειακές δράσεις της ομάδας μας για τον εορτασμό ενός αιώνα από την ίδρυση του ΟΦΗ συνεχίζονται με το διαδραστικό Street Art Festival που θα γίνει το σαββατοκύριακο 13 & 14 Δεκεμβρίου, με συμμετοχή όλων των φιλάθλων μας, κάθε ηλικίας, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα “The Beamers”.

Αύριο 13/12, ανήμερα του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, προσκαλούμε μικρούς και μεγάλους φίλους της ομάδας μας να έρθουν από νωρίς στο Παγκρήτιο Στάδιο και να συμμετέχουν σε ένα πλήθος δράσεων που συνδυάζουν την τέχνη με την αγάπη για τον ΟΦΗ.

Οι δράσεις θα αρχίσουν στις 12:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσουν μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων στο www.oficretefc.com».