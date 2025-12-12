Ο CEO του ομίλου της Red Bull απάντησε στα σενάρια που θέλουν τον Γιούργκεν Κλοπ ως έναν από τους πιθανούς διαδόχους του Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ήταν Μάιος του 2024 όταν ο Γιούργκεν Κλοπ αποχαιρετούσε στο κατάμεστο «Άνφιλντ» την αγαπημένο του Λίβερπουλ και τον κόσμο των Reds που τον λάτρεψαν όσο λίγους. Ο Γερμανός τεχνικός αποχώρησε μετά από εννέα χρόνια τον σύλλογο, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια χρέη επικεφαλής παγκόσμιου ποδοσφαίρου του ομίλου της Red Bull.

Το όνομα του Κλοπ επανήλθε στο προσκήνιο μετά από δημοσίευμα του Sky Sports Germany, αλλά και της Marca, ως πιθανή επιλογή για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Κι αυτό, γιατί τα πρόσφατα αποτελέσματα της Βασίλισσας έχουν θέσει σε αμφισβήτηση το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο με το παιχνίδι απέναντι στην Αλαβές για τη La Liga την ερχόμενη Κυριακή (14/12, 22:00) να είναι εξαιρετικά κρίσιμο, εάν όχι κομβικό.

Ο CEO της Red Bull, Όλιβερ Μίντσλαφ, ακούγοντας τις φήμες για τον Κλοπ τοποθετήθηκε σβήνοντας την... φωτιά προτού φουντώσει. Ο Γερμανός πάντως, σε podcast που πρόσφατα εμφανίστηκε έριξε την «βόμβα» του λέγοντας ότι ίσως κάποια μέρα επιστρέψει στην προπονητική για την Λίβερπουλ.

«Ο Γιούργκεν έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει να γίνει προπονητής αυτή τη στιγμή. Το αν αυτό αλλάξει κάποια στιγμή στη ζωή του είναι φυσικά πιθανό. Αλλά μπορώ να δω πόσο παθιασμένος είναι με αυτή τη δουλειά, πόσες ιδέες έχει και πόσο θέλει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Επομένως, είμαι απόλυτα χαλαρός», δήλωσε ο Μίντσλαφ.