Σε ακόμη μία ήττα υποχρεώθηκε η Ναντ, αυτή τη φορά από την Ανζέ που επικράτησε 4-1 και την άφησε στα... χαμηλά να μάχεται για την παραμονή στη Ligue 1.

Η Ναντ αγνοεί τη νίκη από τις 24 Οκτωβρίου κι αν ήλπιζε σε θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ανζέ, εκτός έδρας, δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Η Ανζέ επιβλήθηκε με 4-1 αφήνοντας την ομάδα του Γιουσέφ Ελ Αραμπί να... χαροπαλεύει για τη σωτηρία της.

Ο... χορός των γκολ για την Ανζέ άνοιξε στο 17' όταν ο Αμπντέλι ευστόχησε από τα έντεκα βήματα για το 1-0 για να ακολουθήσει ο μονόλογος των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σέριφ στο 60' διπλασίασε τα τέρματά τους και παρότι η Ναντ βρήκε την στιγμή τη στο 81' μειώνοντας με τον Κεντόνζε, η Ανζέ την αποτελείωσε στο φινάλε. Τζιμπιρίν (85') και Ραολισόα (90+4') ήρθαν από τον πάγκο προσθέτοντας τα ονόματά τους στον πίνακα των σκόρερ. Ο Ελ Αραμπί μπήκε στο ματς στο 64ο λεπτό για τη Ναντ, η οποία παρέμεινε στους 11 βαθμούς στην 17η θέση. Η Ανζέ από την άλλη έφτασε τους 22 και απομακρύνθηκε κι άλλο από την επικίνδυνη ζώνη.