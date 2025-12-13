Ο έμπειρος τεχνικός θα περιμένει έως και την προπόνηση του Σαββάτου για να τσεκάρει επαρκώς την κατάσταση όλων των παικτών του.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα ακόμα απαιτητικό ματς Πρωταθλήματος μπροστά του, αυτό με τον Άρη εκτός έδρας, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής και το οποίο φυσικά και θέλει να πάρει. Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ την Παρασκευή ήταν αισθητά προβληματισμένος στην προπόνηση ως προς το σκέλος που αφορούσε στην κόπωση των παικτών του και την μεγάλη τους προσπάθεια στον πλαστικό χλοοτάπητα της Αστάνα και ενώ βέβαια βίωσαν και ένα ταξίδι πολλών ωρών στο σύνολο (με το ταξίδι της άφιξης και αυτό της επιστροφής).

Ο εύλογος αυτός προβληματισμός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε να κάνει με το κομμάτι της 11άδας. Αυτό το πλαίσιο αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές σε επίπεδο προσώπων κυρίως σε άξονα και επίθεση. Πχ παίκτες όπως ο Στρεφέτσα θα διεκδικήσουν θέση βασικού στους Ερυθρόλευκους απέναντι στον Άρη. Να υπενθυμίσουμε πως στο 0-1 με την Καϊράτ η διάταξη των Πειραιωτών για αυτόν τον αγώνα της League Phase του Champions League ήταν ως εξής: Τζολάκης ο γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και Ροντινέι, κέντρο με Έσε και Μουζακίτης, άκρα με τους Ποντένσε και Ζέλσον και πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο.