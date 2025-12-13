Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (13/12) στο Gazzetta
Sportday: «Απογείωση!» στην τιμή του Μουζακίτη, «Θλίψη...» ο μπασκετικός Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη
Livesport: «Ναυάγιο στη Βαρκελώνη» για Ολυμπιακό, «Δόξα και 9 εκατ.» για την ΑΕΚ του Νίκολιτς.
Φως των σπορ: «Αγνώριστος...» απέναντι στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός, «Μεταγραφές υπό όρους» Μεντιλίμπαρ τον Γενάρη.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Νέα προσφορά στον Ζέλσον!» για να παραμείνει στο Λιμάνι.
Ώρα των σπορ: «Νίκη-χρυσάφι!» για την ΑΕΚ στο Conference.
