Η εκτός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα (98-85) ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Απογείωση!» στην τιμή του Μουζακίτη, «Θλίψη...» ο μπασκετικός Ολυμπιακός στη Βαρκελώνη

Livesport: «Ναυάγιο στη Βαρκελώνη» για Ολυμπιακό, «Δόξα και 9 εκατ.» για την ΑΕΚ του Νίκολιτς.

Φως των σπορ: «Αγνώριστος...» απέναντι στην Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός, «Μεταγραφές υπό όρους» Μεντιλίμπαρ τον Γενάρη.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Νέα προσφορά στον Ζέλσον!» για να παραμείνει στο Λιμάνι.

Ώρα των σπορ: «Νίκη-χρυσάφι!» για την ΑΕΚ στο Conference.