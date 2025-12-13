Stoiximan Super League 1: Τρεις ομάδες θέλουν μόνο νίκη
Οι αγώνες Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet, ΟΦΗ - Πανσερραϊκός και Κηφισιά - Αστέρας AKTOR ανοίγουν το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1. Πρακτικά ο ΟΦΗ, ο Πανσερραϊκός και η ομάδα της Λάρισας είναι οι σύλλογοι που έχουν την πιο μεγάλη ανάγκη για νικηφόρα αποτελέσματα με βάση την κατάταξή τους. Θα μπορούσε να γραφτεί πως... καίγονται για τη νίκη.
Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν 4 αγώνες με το Άρης - Ολυμπιακός να είναι το πιο δυνατό ματς. Το πρόγραμμα:
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
17.00: Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet (NS2HD)
18.00: ΟΦΗ - Πανσερραϊκός (CS2HD)
20.00: Κηφισιά - Αστέρας AKTOR (CS1HD)
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
17.30: Παναιτωλικός - ΑΕΚ (CS1HD)
18.00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (NS2HD)
20.00: Άρης - Ολυμπιακός (NS PRIME)
21.00: Παναθηναϊκός - Βόλος (CS1HD)
