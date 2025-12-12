Χιμένεθ: «Να είμαστε ανταγωνιστικοί με τον Ολυμπιακό, τότε θα είναι έτοιμος ο Άρης»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της Nova ενόψει του μεγάλου ματς του Άρη με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη.

Ο «γολγοθάς»του Άρη συνεχίζεται, καθώς μετά τα δυο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ καλείται να υποδεχτεί τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (14/12, 20:00) για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει της αναμέτρησης με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στάθηκε στις ποιοτικές μονάδες των Πειραιωτών, ενώ ανέφερε την εκτίμηση του για το πότε θα είναι στο 100% η ομάδα του.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ

Για την πορεία του Άρη στον πρώτο γύρο: «Ο πρώτος γύρος για εμάς ήταν αρκετά κακός. Εμείς πρέπει να αναλύσουμε γιατί ο πρώτος γύρος δεν πήγε καλά. Δεν μπορούμε να παραμένουμε στα στοιχεία της στατιστικής. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει σε αυτό το διάστημα.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί δύο παιχνίδια που απομένουν μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων και στη συνέχεια περιμένουμε ότι πριν την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τον Ιανουάριο θα έχουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Τότε πιστεύω ότι θα δούμε τον πραγματικό Άρη, όπως τον είδαμε στο ξεκίνημά μου στην ομάδα, όταν είχαμε διαθέσιμους όλους τους παίκτες μας».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Άρης απέναντι στον Ολυμπιακό για να πάρει τη νίκη: «Πρέπει να έχουμε την ίδια δυναμική με την εκάστοτε ομάδα που παίζουμε αντίπαλοι. Στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό παίξαμε καλά και δεν έπρεπε να έχουμε ηττηθεί. Αυτό που έκανε τη διαφορά ήταν οι ποιοτικοί παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός στην επίθεση, οι οποίοι δεν συγχωρούν, όταν τους δίνεται μια ευκαιρία στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ μας νίκησε στα τελευταία λεπτά. Με τον Παναθηναϊκό αξίζαμε τη νίκη. Με τον ΠΑΟΚ είχαμε από ένα ημίχρονο σε κάθε παιχνίδι.

Στο δεύτερο ημίχρονο του τελευταίου αγώνα βγήκαμε εκτός παιχνιδιού κι αυτό δεν πρέπει να συμβεί ξανά. Γενικότερα, πάντως, τα παιχνίδια πρέπει να τα αναλύουμε σε βάθος και να μην μένουμε στα στατιστικά στοιχεία. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να αποτρέψουμε τους πολύ ποιοτικούς παίκτες, που γνωρίζουμε ότι έχει ο Ολυμπιακός, να καθορίσουν τις στιγμές στον αγώνα».

Για το αν πιστεύει ότι θα παίξει ρόλο η κόπωση του Ολυμπιακού από το εκτός έδρας ματς με την Καϊράτ στο Champions League: «Ο Ολυμπιακός έχει 22 παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ανά πάσα στιγμή τέλεια! Εμείς έχουμε πέντε ή έξι παίκτες, που είναι τραυματίες, κι άλλους τόσους, που δεν είναι ακόμη στο 100% των δυνατοτήτων τους. Είναι σημαντικό να τα λέμε αυτά προς τα έξω, για να γνωρίζουν όλοι τι αντιμετωπίζει η ομάδα».