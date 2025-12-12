Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ για τον επικείμενο αγώνα κόντρα στη Μπράιτον μετά από γόνιμες συζητήσεις με τον προπονητή του, Άρνε Σλοτ.

Λευκός καπνός φαίνεται πως προέκυψε από τις συζητήσεις ανάμεσα σε Άρνε Σλοτ και Μοχάμεντ Σαλάχ μετά το ξέσπασμα του Αιγύπτιου στη μεικτή ζώνη του «Elland Road», όταν ξεσπάθωσε με βαριές ατάκες κατά της Λίβερπουλ και του Ολλανδού προπονητή. Η απάντηση του Σλοτ ήταν άμεση με παραγκωνισμό του θρύλου των Reds από το ματς απέναντι στην Ίντερ, όμως στις τελευταίες δηλώσεις του είχε αφήσει ορατό το ενδεχόμενο... ανακωχής.

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ συγκεκριμένα είχε τονίσει πως εφόσον οι συζητήσεις του με τον Σαλάχ αποδειχθούν γόνιμες, τότε ο 33χρονος θα μπορούσε να επιστρέψει στην αποστολή της ομάδας και τα λόγια του πήραν σάρκα και οστά λίγες ώρες αργότερα.

Όπως επιβεβαίωσαν μια σειρά από αγγλικά Μέσα, μεταξύ των οποίων το «Athletic» και οι «Times», οι δυο τους τα είπαν σε καλό κλίμα στο προπονητικό κέντρο το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) και ο Ολλανδός άναψε το πράσινο φως για την επιστροφή του Σαλάχ στην αποστολή για τον αγώνα με τη Μπράιτον στο «Άνφιλντ».

Πρόκειται για μια εξέλιξη που λειτουργεί πυροσβεστικά μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του ποδοσφαιριστή, ο οποίος στο μεταξύ έχει δεχθεί σφοδρό κύμα κριτικής ακόμα κι από παλαίμαχους παίκτες της Λίβερπουλ, όπως οι Στίβεν Τζέραρντ και Τζέιμι Κάραγχερ.