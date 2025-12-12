Η Λειψία έπαθε... blackout στο Βερολίνο, με την Ουνιόν να επικρατεί 3-1 και να στερεί από τους Ταύρους την ευκαιρία να μειώσουν την απόσταση από την πρωτοπόρο Μπάγερν.

Ανώμαλη προσγείωση για τη Λειψία! Μερικές ημέρες πριν το εμφατικό 6-0 απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, οι Ταύροι τα βρήκαν σκούρα απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου, η οποία επικράτησε 3-1 επιστρέφοντας στις νίκες.

Η Λειψία είχε τις κυριότερες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, με καλύτερη εκείνη του Ντιομάντε στο 17'. Όλη η... δράση του ματς σημειώθηκε στο δεύτερο 45λεπτο. Οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία στο σκορ με τον Μπερκ στο 57', η Λειψία όμως απάντησε άμεσα ισοφαρίζοντας με τον Γκομίς τρία λεπτά αργότερα. Γκολ που δεν έμεινε... αναπάντητο από πλευράς Ουνιόν που σχεδόν αμέσως πήρε εκ νέου προβάδισμα με την κεφαλιά του Ανσά (64'). Το τελικό 3-1 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις χάρη στο τέρμα του Σκάρκε.

Το αποτέλεσμα αυτό άφησε τη Λειψία στην 2η θέση της Bundesliga με 29 βαθμούς, έναν πίσω από την Ντόρτμουντ, και εάν η Μπάγερν επικρατήσει την Κυριακή (14/12) της ουραγού Μάιντς θα ξεφύγει στο +11. Από την άλλη, η Ουνιόν πλησίασε τις ευρωπαϊκές θέσεις φτάνοντας στους 18 βαθμούς.