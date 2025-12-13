Ο Άγγλος στράικερ ανέβασε story στο Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικές ελληνικές λέξεις για χάρη του Μπάμπη Κωστούλα.

Την καλύτερη περίοδο της έως τώρα πορείας του στην Μπράιτον φαίνεται πως διανύει ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο Έλληνας άσος αρχίζει σιγά σιγά και κερδίζει την προσοχή και εμπιστοσύνη του Φάμπιαν Χίρτσελερ, με τον προπονητή των «Γλάρων» να μιλάει με θετικά λόγια για τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού και την προσαρμογή του στο Νησί.

Το όλο θετικό κλίμα ανέδειξε και ο... Ντάνι Γουέλμπεκ, με τον έμπειρο επιθετικό να κάνει μια κίνηση «προς τιμήν» του Κωστούλα.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος Άγγλος ανέβασε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου στη φωτογραφία απεικονίζονται οι δυο τους (σσ Κωστούλας και Γουέλμπεκ), με τον ίδιο να γράφει σε... greeklish «Καλημέρα, Καλησπέρα και Καληνύχτα», κάνοντας ταγκ τον 18χρονο στράικερ και δείχνοντας πως η όλη κατάσταση είναι πέρα για πέρα θετική και τα καλύτερα έρχονται για τον «Μπαμπίνιο».