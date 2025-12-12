Μεγάλη νίκη για τη Λέτσε, η οποία επιβλήθηκε με 1-0 κόντρα στην Πίζα και εκτοξεύτηκε στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Νίκη που μπορεί να αποδειχθεί κομβική για την παραμονή της πανηγύρισε η Λέτσε όταν γίνει η... σούμα στην οικονομία της Serie A στο φινάλε της σεζόν. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να επικρατήσουν 1-0 επί της Πίζας, να τη βυθίσουν στην 18η θέση και να τη χρησιμοποιήσουν σαν... βατήρα για να εκτοξευτούν στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη. Το γκολ που έκρινε το ματς πέτυχε ο Στούλιτς στο 72΄του αγώνα, με τους φιλοξενούμενους να μην βρίσκουν απάντηση και μοιραία να φεύγουν με σκυμμένο το κεφάλι από το «Via Del Mare».