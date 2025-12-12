Για την επιβλητική πεντάρα της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ (5-0) στο Clasico του 2010 μίλησε ο Μαρσέλο, την οποία χαρακτήρισε ως την πιο δύσκολη ήττα της καριέρας του.

Πρόκειται για ένα από εκείνα τα ματς που έχουν χαραχθεί στην ιστορία. Με τον Ζοσέ Μουρίνιο στην πρώτη του σεζόν στην άκρη του πάγκου, η Ρεάλ Μαδρίτης ήλπιζε πως θα πρόβαλε ξανά αντίσταση σε Clasico, όμως η διαστημική Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα της έδωσε ένα σκληρό ποδοσφαιρικό μάθημα.

Με τον Λιονέλ Μέσι να κεντάει ως οργανωτής και τους υπόλοιπους να «πίνουν» στο όνομά του, οι Μπλαουγκράνα διέλυσαν με 5-0 τους Μερένγκες τον Νοέμβριο του 2010, σε ένα Clasico που ξυπνάει ακόμα... εφιάλτες στη Μαδρίτη.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε πως τόσα χρόνια αργότερα ο θρύλος των Μερένγκες και πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού, Μαρσέλο, χαρακτήρισε εκείνο το ματς ως το δυσκολότερο που έχει αγωνιστεί σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του καριέρα!

Σε vidcast που παρευρέθηκε με τον άλλοτε συμπαίκτη του και θρυλικό γκολκίπερ της Ρεάλ, Ίκερ Κασίγιας, οι δυο τους παραδέχθηκαν γελώντας πως δεν μπορούσαν καν να δουν τη μπάλα από το τρομακτικό tiki-taka που εφάρμοζε εκείνη την εποχή η ομάδα του Γκουαρδιόλα.

«Η ήττα με 5-0 από τη Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου το 2010 ήταν η πιο δύσκολη της καριέρας μου. Διάολε, δεν μπορούσαμε ούτε την μπάλα να δούμε, ήταν λες και μας είχαν δέσει τα μάτια εκείνη την ημέρα.

Έλεγα μέσα μου: “Μα τι συμβαίνει;” Θεέ μου, ήταν εκεί ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Μέσι, ο Πέδρο, όλοι!» ανέφερε αρχικά ο Μαρσέλο, με τον Κασίγιας να παίρνει ακολούθως τον λόγο. «Μην ξεχνάς ότι παίξαμε απέναντι στην καλύτερη Μπαρτσελόνα της ιστορίας. Ήταν μια υπερομάδα».