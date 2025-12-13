Ο Ρέο Χατάτε της Σέλτικ επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο για προθέρμανση, τραβώντας τα φώτα πάνω του, ωστόσο υπάρχει λόγος που κάνει τις συγκεκριμένες κινήσεις ο 29χρονος χαφ.

Η Χαρτς του Κυζιρίδη νίκησε για δεύτερη φορά φέτος τη Σέλτικ και πήρε εκ νέου προβάδισμα στην κορυφή του σκωτσέζικου πρωταθλήματος μετά από μία περίοδο χωρίς τρίποντο.

Η Σέλτικ από την άλλη ηττήθηκε εντός έδρας από τη Ρόμα (0-3) για το League Phase του Europa League και με δύο αγωνιστικές να απομένουν, τα πράγματα μόνο εύκολα δεν θα είναι για πρόκριση στα play offs. Ωστόσο, αν κάτι τράβηξε την προσοχή από τους Σκωτσέζους, αυτός είναι ο Ρέο Χατάτε.

Ο 28χρονος Ιάπωνας χαφ πιάστηκε από την κάμερα να κάνει μία περίεργη και ιδιαίτερη προθέρμανση πριν τον αγώνα με τη Ρόμα, ωστόσο έγινε γνωστό ότι το κάνει πάντα πριν τους αγώνες της ομάδας του.

Ο διεθνής μέσος φαίνεται να εξασκεί τα... μάτια του κάνοντας κινήσεις αριστερά δεξιά τοποθετώντας τα δάκτυλα του σε μία απόσταση και στη συνέχεια πάνω κάτω. Όλη αυτή τη διαδικασία την κάνει με γρήγορες κινήσεις και για λίγα δευτερόλεπτα πριν αγγίξει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο.

Δεν είναι τυχαία αυτή η μέθοδος καθώς πρόκειται για μία ενέργεια που ενεργοποιεί τα νεύρα στο σημείο του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνα για πιο γρήγορη λήψη αποφάσεων υπό πίεση, καλύτερη ισορροπία και αντίληψη του χώρου, πιο άμεση αντίδραση και μεγαλύτερη ευκολία στο να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου.

Ουσιαστικά αυτή η προθέρμανση βοηθάει τον Χατάτε να προετοιμάσει τον εγκέφαλο του ενόψει του αγώνα για να παίρνει γρηγορότερες αποφάσεις και με μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Να θυμίσουμε ότι ο 28χρονος ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε από την Καβασάκι της Ιαπωνίας αντί μόλις 1,5 εκατ. ευρώ τον Γενάρη του 2022 και έκτοτε μετράει 30 γκολ και 31 ασίστ σε 165 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη Σέλτικ.