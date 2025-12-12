Συνεχίζονται τα μπλόκα των αγροτών σε ολόκληρη τη χώρα, με τα μέλη της «Θύρας 4» να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους κατά τη διέλευσή τους προς το Ράζγκραντ.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα, με τους παραγωγούς να διατηρούν μπλόκα σε βασικά οδικά σημεία, διαμαρτυρόμενοι για την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν. Οι αγρότες ζητούν στήριξη και ουσιαστικά μέτρα, τονίζοντας ότι το κόστος παραγωγής και διαβίωσης έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι τιμές των προϊόντων τους παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μπλόκα να έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις δράσεις τους, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, περίπου 1.000 φίλοι του ΠΑΟΚ που ταξίδεψαν οδικώς για το Ράζγκραντ, προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τη Λουντογκόρετς (3-3), πέρασαν από αγροτικά μπλόκα.

Σε ένα από αυτά, μέλη του ΣΦ ΠΑΟΚ «Θύρα 4» σταμάτησαν για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στους αγρότες, αναρτώντας πανό με το μήνυμα: «Νίκη στα μπλόκα των αγροτών».

Ιδιαίτερη εικόνα καταγράφηκε στο μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στον δρόμο και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια των εορτών. Για να αντιμετωπίσουν τις χαμηλές θερμοκρασίες, άναψαν ψησταριές και παρέμειναν συγκεντρωμένοι στο σημείο.

Οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια παρακολούθησαν όλοι μαζί την αναμέτρηση Λουντογκόρετς-ΠΑΟΚ (3-3), μέσω προτζέκτορα που είχε τοποθετηθεί σε τρακτέρ. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα «όσο χρειαστεί», συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους έως ότου υπάρξουν εξελίξεις στα αιτήματά τους.