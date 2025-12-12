Χάρη στην ΑΕΚ αυξάνεται η έμπρακτη δυσφορία κατά της ΕΠΟ!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την άριστη στάση της Ένωσης στην Γ.Σ. της ομοσπονδίας, όπου αποδείχτηκε ότι πληθαίνουν όσοι αναγνωρίζουν την εμμονική στάση της, απέναντι στην ΑΕΚ...

Πολλά τα ουσιαστικά συμπεράσματα από τη διαδικασία της γενικής συνέλευσης της ΕΠΟ και τελικά τη ψηφοφορία του διοικητικού απολογισμού και πραγματικά καλό θα είναι να τα... διαβάσει σωστά ο Γκαγκάτσης και οι συνεργάτες του (και εκείνοι που τον στηρίζουν) προκειμένου να αλλάξουν... ρότα, ή πιο σωστά στάση και συμπεριφορές απέναντι στην ΑΕΚ. Διότι πλέον αναγνωρίζεται από όλους, είτε ασχολούνται είτε όχι ενεργά, πως διακρίνει την ομοσπονδία μια εμπάθεια απέναντί στην Ένωση και μια διάθεση επιθετική που δεν δικαιολογείται. Σε αυτό έχει παίξει ρόλο φυσικά και όλες οι έως τώρα διαιτητικές αποφάσεις και όσα κάνει στο προσκήνιο ο Στεφάν Λανουά και μέσω αυτών εκθέτει ανεπανόρθωτα τον ίδιο τον πρόεδρο της ΕΠΟ, την ΚΕΔ ως επικεφαλής και φυσικά στο σύνολό της την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Από την άλλη θα έπρεπε ήδη να είχε συνετίσει τον Γάλλο αρχιδιαιτητή ο Γκαγκάτσης...

Ας γίνω ωστόσο πιο συγκεκριμένος γιατί με γνωρίζουν όλοι καλά: σιχαίνομαι την... αούα και το γράφουμε κάτι δίχως να λέμε τίποτα!

Η ΑΕΚ έως σήμερα δεν έχει δώσει καμιά γραμμή σε όσα συμβαίνουν με την ΕΠΟ, παρά την προσπάθεια που έχει γίνει να την παρουσιάσουν εμπλεκόμενη, προχωράει σε ανοιχτές και επίσημες στάσεις που καταδεικνύουν τις θέσεις της και αναδεικνύουν πως οδηγήθηκε σε θέση... μάχης με την ομοσπονδία: δεν την επεδίωξε και ποτέ κάτι που το αναγνωρίζουν όλο και περισσότεροι όπως αποδεικνύεται...

Αν αποφασίσει να το κάνει άλλωστε θα το μάθει όλος ο κόσμος και θα γίνει με τέτοιο τρόπο που θα το κατανοήσει και ο τελευταίος που δύναται να... Η ανάγκη να αναδειχθεί ότι πέρασε τάχα μου αέρα ο διοικητικός απολογισμός τη στιγμή που συγκριτικά με τον περασμένο Ιούνιο πλέον υπάρχουν 6 (αντί ενός τότε) όχι και 6 απουσίες, δηλαδή άνω του 15% ποσοστό αντίθετο συγκριτικά με τον περασμένο Ιούνιο, συνιστά απόδειξη των παραπάνω!

Γιατί συνέβη αυτό; Τι σημαίνει αυτό; Ότι η ΑΕΚ με τη στάση που έχει κρατήσει απέναντι σε όλα όσα θεωρεί ότι γίνονται άδικα σε βάρος της έγινε καταλύτης στο να βγουν περισσότερο στο προσκήνιο παθογένειες της σημερινής κατάστασης. Σίγουρα αυτό δεν θα είχε γίνει σε τέτοιο βαθμό αν δεν υπήρχε αυτή η στάση της Ένωσης και μοιάζει να αυξάνονται εκείνοι που το αναγνωρίζουν! Φαίνεται δηλαδή πως: είτε νιώθουν κοντά στις θέσεις της ΑΕΚ, είτε όχι, είτε βλέπουν με συμπάθεια τον Δικέφαλο και τη διοίκηση του, είτε όχι, αυξάνονται συνεχώς όσοι ανήκουν στο σώμα των μελών της ΕΠΟ που με βάση και όσα προκύπτουν από τη διαμάχη που έχει η Ένωση με τη διοίκηση της ομοσπονδίας, βλέπουν πράγματα που δεν τους αρέσουν. Μάλιστα διαπίστωσαν πως στη σημερινή γενική συνέλευση έχουν την ευκαιρία να δείξουν την δυσφορία τους και το έκαναν είτε με αποχή είτε με αρνητικη ψήφο! Κάτι πολύ σημαντικό που έγινε -πιστέψτε με- παντοιοτρόπως αντιληπτό και δη στον πρόεδρο της ΕΠΟ και των συνεργατών του...

Η ΑΕΚ θα συνεχίσει είμαι σίγουρος να μη δίνει καμιά γραμμή, αλλά παράλληλα είναι εξίσου δεδομένο πως δεν θα αλλάξει στάση αντιθέτως θα συνεχίσει να έχει αυτή τη διάθεση (και πολύ σωστά) απέναντι σε όλα όσα δεν θεωρεί σωστά και όσα αντιλαμβάνεται πως γίνονται με στόχο να βλάψουν την ίδια. Είναι άλλωστε το minimum της υποχρέωσης της διοίκησης απέναντι στα συμφέροντά της και στην προάσπιση αυτών αλλά και στις αξιώσεις του κόσμου της.

Αν τώρα αυτό θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο να αυξηθεί η έμπρακτη έκφραση δυσφορίας για τη διοίκηση της ΕΠΟ και τις συμπεριφορές της (και τη γενική της στάση), προφανώς και δεν αφορά την Ένωση, ούτε αποτελεί αυτή τη στιγμή επιδίωξη της. Αλλά είναι πλέον πασιφανές πως υπάρχουν -και έγινε πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο- και άλλες πλευρές που νιώθουν πως γίνονται πράγματα που τις πλήττουν και η στάση του Δικέφαλου φαίνεται ικανή να απελευθερώσει και άλλους στη συνέχεια, οι οποίοι προς το παρόν για δικούς τους λόγους, δεν έχουν ανοιχτεί.

Τώρα για όσα υποστήριξε ο Γκαγκάτσης για το περιστατικό με τον Στεφάν Λανουά και όσα ακολούθησαν με αφορμή το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, νομίζω πως είναι ανάξια σχολιασμού και εκτέθηκε ο ίδιος... Όπως το κάνει με κάθε ευκαιρία και ο Γάλλος αρχιδιαιτητής. Και εκτίθεται ελέω του Λανουά: μπορεί να το αλλάξει αυτό επιβάλλοντας στον επικεφαλή της ΚΕΔ να ...μαζευτεί λίγο (έως πολύ)... Ας αφουγκραστεί τους διαιτητές του και να δει ως ευκαιρία την πρόσφατη σοβαρή αμφισβήτησή τους στην ανάλυση φάσεων με αφορμή τη φάση του γκολ του Γιόβιτς (ενός ακόμη) που ακυρώθηκε για δήθεν χέρι του Ζοάο Μάριο και επέμενε στο "για μένα είναι χέρι", με (αρκετούς) διαιτητές να αντιδρούν και να εκφράζουν την αντίθετη άποψή τους...