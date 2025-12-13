Δύσκολες μέρες για τον Τσιμίκα στη Ρόμα σύμφωνα με τους Ιταλούς
Δεν περνάει και τις καλύτερες του μέρες στη Ρώμη ο Κώστας Τσιμίκας καθώς ο 29χρονος ακραίος μπακ δεν έχει βρει βασικό ρόλο στη Ρόμα και μέχρι τώρα μετράει 11 εμφανίσεις με μία ασίστ στο παλμάρε σε όλες τις διοργανώσεις.
Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, ο διεθνής αμυντικός δεν έχει ικανοποιήσει τον Πιέρο Γκασπερίνι με τις επιδόσεις του, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι τον έχει αφήσει ουκ ολίγες φορές στην άκρη του πάγκου.
Μάλιστα, ο ίδιος δημοσιογράφος αναφέρει ότι δεν θα ήταν απίθανο να έχουμε πρόωρη λήξη του δανεισμού του από τη Λίβερπουλ και να επιστρέψει στο Μερσισάιντ προκειμένου να βρει άλλη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του καθώς δεν είναι στα πλάνα ούτε του Άρνε Σλοτ.
Gian Piero #Gasperini is not satisfied with Kōstas #Tsimikas’ performances. So the left back could leave #ASRoma to return to #Liverpool, even if he is not in #LFC’s Plans and #Reds would try to find a new club for the greek player. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 12, 2025
