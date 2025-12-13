Τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα περίμενε ο Κώστας Τσιμίκας στη Ρόμα, με τους Ιταλούς να αναφέρουν ότι είναι πιθανό να επιστρέψει στη Λίβερπουλ.

Δεν περνάει και τις καλύτερες του μέρες στη Ρώμη ο Κώστας Τσιμίκας καθώς ο 29χρονος ακραίος μπακ δεν έχει βρει βασικό ρόλο στη Ρόμα και μέχρι τώρα μετράει 11 εμφανίσεις με μία ασίστ στο παλμάρε σε όλες τις διοργανώσεις.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, ο διεθνής αμυντικός δεν έχει ικανοποιήσει τον Πιέρο Γκασπερίνι με τις επιδόσεις του, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι τον έχει αφήσει ουκ ολίγες φορές στην άκρη του πάγκου.

Μάλιστα, ο ίδιος δημοσιογράφος αναφέρει ότι δεν θα ήταν απίθανο να έχουμε πρόωρη λήξη του δανεισμού του από τη Λίβερπουλ και να επιστρέψει στο Μερσισάιντ προκειμένου να βρει άλλη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του καθώς δεν είναι στα πλάνα ούτε του Άρνε Σλοτ.