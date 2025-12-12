Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet για τον εκτός έδρας αγώνα με το Λεβαδειακό, στον οποίο θα κάνει ντεμπούτο ο Σάββας Παντελίδης.

Η ΑΕΛ Novibet είναι έτοιμη για το πρώτο παιχνίδι επί ημερών Σάββα Παντελίδη. Οι Λαρισαίοι έχουν μπροστά τους δύσκολο παιχνίδι, καθώς στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League θα αντιμετωπίσουν το Λεβαδειακό εκτός έδρας.

Ο πολύπειρος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο λόγω καρτών Γκαράτε και στον Χατζηστραβό, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Από εκεί και πέρα εκτός είναι ο Κοβάσεβιτς, όπως και ο Αμρ Ουάρντα, ο οποίος είναι εκτός ομάδας και θα αποτελέσει παρελθόν.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet

Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Παντελάκης, Ηλιάδης, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Δεληγιαννίδης, Κοσονού, Στάικος, Αντράντα, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Παυλής, Σαγάλ, Τούπτα, Φαϊζάλ, Βινιάτο, Μούργος και Πασάς.

Τα εισιτήρια της ΑΕΛ Novibet για Λιβαδειά

«Όπως διαβάσατε νωρίτερα ΑΕΛ Novibet και Λεβαδειακός τα βρήκαν γαι την παρουσία Λαρισαίων φιλάθλων στο γήπεδο και οι Βυσσινί ανακοίνωσαν την κυκλοφορία των εισιτηρίων.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 14ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ Λεβαδειακού – ΑΕΛ Novibet, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου και το κόστος ανέρχεται στα 25€ και αφορά την Θύρα 4 του Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης»:

Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου

Σημαντική διευκρίνιση: