Ο διάλογος του προέδρου της ΕΠΟ με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής είχε στην ατζέντα του τον... Φραπέ του ΟΠΕΚΕΠΕ!

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ είχε έναν διαφορετικού τύπου διάλογο με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής στο περιθώριο της ΓΣ της ΕΠΟ την Παρασκευή. Ο Μάκης Γκαγκάτσης συγκεκριμένα ρώτησε τον Δημήτρη Γιαρένη εάν είχε μεταβεί στην Τουρκία με την ΑΕΚ (για τον αγώνα της με την Σάμσουνσπορ) και όταν θεώρησε ότι δεν παίρνει πειστικές απαντήσεις του τόνισε πως «τώρα απαντάς σαν τον Φραπέ. Σαν τον Φραπέ αντιδράς».

Πρόκειται για τον Φραπέ ή Τζίτζη (όπως ανέφερε ο ίδιος στην εξεταστική ότι τον φωνάζουν), που πρωταγωνιστεί στην πολύ σοβαρή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη συνέχεια του τόνισε πως δεν τον παραπέμψει η ΕΠΟ στην Επιτροπή Δεοντολογίας όπως έκανε ο ίδιος με άλλον παράγοντα και ότι δεν είχε δικαίωμα ως πρόεδρος Ένωσης να ταξιδέψει με τσάρτερ ομάδας.