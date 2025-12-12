Ο Λορέντζο Πιρόλα παραμένει και με διαφορά ο Νο1 στόπερ του Ολυμπιακού και στην Ιταλία καραδοκούν κάθε στιγμή για την διεκδίκησή του.

Επιμένουν οι Ιταλοί για τον Πιρόλα , έναν στόπερ με μεγάλες ικανότητες και φοβερή προοπτική, ο οποίος έχει δείξει και σε επίπεδο Champions League το τι είναι σε θέση να καταφέρει. Οι εμφανίσεις του Λορέντζο Πιρόλα είναι τόσο καλές και πειστικές που από τώρα υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το καλοκαίρι το πρέσινγκ ειδικά από μεγάλους συλλόγους της Serie A θα είναι πιο ασφυκτικό από ποτέ. Χαρακτηριστικό είναι πως αργά το βράδυ της Πέμπτης προέκυψαν ρεπορτάζ από την Ιταλία για το γεγονός ότι ο παίκτης των Πειραιωτών αρέσει πολύ στους ανθρώπους της Ρόμα και θα ήθελαν να τον κάνουν δικό τους.

Ο 23χρονος Πιρόλα έχει φέτος 16 ματς με 1 ασίστ στον Ολυμπιακό. Συνολικά στους Ερυθρόλευκους έχει 49 συμμετοχές. Ο Ολυμπιακός από την άλλη έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη από οικονομικής πλευράς και για να μπει σε οποιαδήποτε διαδικασία συζήτησης θα αξιώνει πάνω από 10 εκατ. ευρώ. Ας μην ξεχνάμε πως ο χαρισματικός Ιταλός στόπερ και Νο1 στην ιεραρχία του Ολυμπιακού έχει κλειδώσει και επισήμως με νέο συμβόλαιο.

Ο Πιρόλα είναι έτοιμος να ξεπεράσει τον αριθμό των 56 αγώνων του με την φανέλα της Σαλερνιτάνα στην οποία είχε και 3 γκολ στο διάστημα που αγωνίστηκε. Στην Ιταλία έπαιξε ακόμα στις μικρές ομάδες της Ίντερ, είχε μία συμμετοχή στην πρώτη ομάδα της Ίντερ και επίσης και 30 ματς στην ομάδα της Μόντσα και βέβαια υπήρξε και αρχηγός σε επίπεδο Εθνικής Ελπίδων.