Ευχάριστα νέα για τον Αντόνιο: Μετά το σοβαρό τροχαίο, προπονείται με τη Λέστερ
Πριν από περίπου ένα χρόνο, η Premier League και ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης συγκλονίστηκαν στο άκουσμα της είδησης του σοβαρού τροχαίου, στο οποίο ενεπλάκη ο Μίκαελ Αντόνιο.
Ο -τότε- παίκτης της Γουέστ Χαμ τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να περάσει αρκετούς μήνες εντός του νοσοκομείου, αφού όχι μόνο η καριέρα του, αλλά και η ίδια του η ζωή βρέθηκαν σε κίνδυνο.
Στο σήμερα, μετά από αρκετά χειρουργεία, πολλή υπομονή και επιμονή, ο 35χρονος πλέον Αντόνιο έχει το κουράγιο και τη θέληση να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. Και η Λέστερ φαίνεται πως θα του δώσει αυτή την ευκαιρία! Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα αγγλικά ρεπορτάζ, ο γεννημένος στο Λονδίνο επιθετικός, προπονείται με τις «Αλεπούδες» το τελευταίο διάστημα, θέλοντας να επιστρέψει σε καλή φυσική κατάσταση.
Μάλιστα, όπως γράφεται, δεν αποκλείεται η ομάδα της Championship να του προσφέρει και συμβόλαιο ορισμένων μηνών, ούτως ώστε να τον δούμε και πάλι να αγωνίζεται!
Michail Antonio is currently training with Leicester City as he assess his next move, as @mcgrathmike and @JPercyTelegraph first called.— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 12, 2025
A move to #LCFC is possible but not yet guaranteed. Antonio keen to maintain fitness and is available as a free agent.🇯🇲 pic.twitter.com/Hur0LW1fy3
