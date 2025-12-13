Ευχάριστα νέα για τον Αντόνιο: Μετά το σοβαρό τροχαίο, προπονείται με τη Λέστερ

Ο άλλοτε άσος της Γουέστ Χαμ προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, και η Λέστερ είναι έτοιμη να του δώσει την ευκαιρία που ψάχνει.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, η Premier League και ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης συγκλονίστηκαν στο άκουσμα της είδησης του σοβαρού τροχαίου, στο οποίο ενεπλάκη ο Μίκαελ Αντόνιο.

Ο -τότε- παίκτης της Γουέστ Χαμ τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να περάσει αρκετούς μήνες εντός του νοσοκομείου, αφού όχι μόνο η καριέρα του, αλλά και η ίδια του η ζωή βρέθηκαν σε κίνδυνο.

Στο σήμερα, μετά από αρκετά χειρουργεία, πολλή υπομονή και επιμονή, ο 35χρονος πλέον Αντόνιο έχει το κουράγιο και τη θέληση να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. Και η Λέστερ φαίνεται πως θα του δώσει αυτή την ευκαιρία! Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα αγγλικά ρεπορτάζ, ο γεννημένος στο Λονδίνο επιθετικός, προπονείται με τις «Αλεπούδες» το τελευταίο διάστημα, θέλοντας να επιστρέψει σε καλή φυσική κατάσταση.

Μάλιστα, όπως γράφεται, δεν αποκλείεται η ομάδα της Championship να του προσφέρει και συμβόλαιο ορισμένων μηνών, ούτως ώστε να τον δούμε και πάλι να αγωνίζεται!