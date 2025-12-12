Για ακόμη φορά, ο Πολ Σκόουλς δεν μάσησε τα λόγια του αναφερόμενος στην επιλογή του συλλόγου να προσλάβει τον Ρούμπεν Αμορίμ.

Εδώ και κάτι παραπάνω από έναν χρόνο, ο Ρούμπεν Αμορίμ ανέλαβε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκειμένου να αλλάξει τις τύχες της μετά την θητεία του Έρικ Τεν Χαγκ. Μέχρι στιγμής, ο Πορτογάλος τεχνικός δεν έχει πείσει τον κόσμο της ομάδας για την αποτελεσματικότητά του, ενώ παράλληλα έχει και «εχθρούς».

Ένας εξ αυτών είναι ο Πολ Σκόουλς. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ, ουκ ολίγες φορές έχει εκφράσει την δυσπιστία του προς τον Αμορίμ. Πριν από λίγο διάστημα μάλιστα είχε υποστηρίξει ότι είναι θέμα χρόνου να τον... τελείωσε ο σύλλογος. Μιλώντας σε podcast, ο Σκόουλς για ακόμη φορά εξαπέλυσε την επίθεσή του επισημαίνοντας ότι ο Αμορίμ δεν είναι ο κατάλληλος προπονητής με τον οποίο η ομάδα θα ξαναβρεί την χαμένη της ταυτότητα.

«Δεν νομίζω ότι αυτός ο προπονητής καταλαβαίνει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τελεία! Απλώς δεν πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ο σύλλογος έχει να κάνει με το ρίσκο και το θέαμα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ειδικά στο ''Ολντ Τράφορντ''. Πρέπει να έχεις τους φιλάθλους σου στην άκρη της θέσης τους, έτοιμους να σηκωθούν! Εξτρέμ να περνούν παίκτες, σουτ στο στόχο, δεξιοτεχνικές ενέργειες. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά.

Αυτό προέρχεται από τον ίδιο τον σύλλογο. Οι Μπεράντα (CEO) και Γουίλκοξ (Διευθυντής Ποδοσφαίρου) είναι πιθανότατα εξαιρετικοί στη δουλειά τους, αλλά δεν είναι η Γιουνάιτεντ! Δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει να παίρνεις παίκτη ή προπονητή σε αυτή την ομάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σκόουλς.