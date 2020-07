Θετικός στον κορονοϊό ο Μαριάνο Ντίαζ της Ρεάλ!

Αυτή τη φορά, όπως αναφέρει το «footballespana», ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Μαριάνο Ντίαζ διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19, όπως προέκυψε μετά από τον σχετικό έλεγχο, στον οποίο υποβάλλονται όλα τα μέλη των ποδοσφαιρικών συλλόγων.

Ο νεαρός φορ, θα απομονωθεί για επτά ημέρες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του πρωταθλήματος, προτού υποβληθεί σε νέο τεστ, ενώ δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στη ρεβάνς με τη Μάντσεστερ Σίτι για τους «16» του Champions League, στις 7 Αυγούστου.

Από την πλευρά της, η Ρεάλ, δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα την συγκεκριμένη είδηση.

The Real Madrid player to test positive for Covid-19 is striker Mariano Diaz, report Deportes Cuatro. No confirmation as yet from the club.

