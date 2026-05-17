Γρηγορίου: «Αύριο θα υπάρξει ανακοίνωση για το μέλλον μου»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου υποστήριξε ότι στην αυριανή (18/5) συνάντησή του με τον Θόδωρο Καρυπίδη θα κριθεί και το μέλλον του στην τεχνική ηγεσία του Άρη.

Μέσα από τις τοποθετήσεις του έμπειρου τεχνικού αναδεικνύεται η εκτίμηση περί των αυξημένων πιθανοτήτων παραμονής του στον πάγκο του Άρη και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. «Έχω τοποθετηθεί ότι έχει γίνει μια προεργασία με τη διοίκηση. Οτιδήποτε θα το γνωρίζουμε αύριο στο 100%. Αν κι εφόσον συνεχιστεί η συνεργασία, δεν χρειάζεται να πω τι σκέφτομαι για το πως πρέπει να είναι αγωνιστικά ο Άρης. Θα πρέπει να είναι κυρίαρχος, να διεκδικεί καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο, να έχει σαν στόχο την κατάκτηση του Κυπέλλου και γενικά ένας Άρης που μπορεί να κάνει καλά πράγματα. Ακούω διάφορα περί οργάνωσης, κατ’ εμέ θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν πολύ καλά πράγματα στην ομάδα, που θα οδηγούν όχι μόνο στην 5η θέση, αλλά και αρκετά παραπάνω. Ο κόσμος έχει μάθει ένα συγκεκριμένο μοτίβο να το ευχαριστιέται να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Βλέπω κι έξω που κυκλοφορώ ότι υπάρχει ένας σεβασμός στο πρόσωπό μου κι εκτίμησης για την προσπάθεια που κάναμε», είπε.

Εκεί μάλιστα διευκρίνισε ότι… «αύριο υπάρχει συνάντηση και συζήτηση με τον κ. Καρυπίδη. Κι από τη διοίκηση θα υπάρξει ανακοίνωση για οτιδήποτε».

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε επίσης στην προσπάθεια της U19 η οποία ηττήθηκε στον τελικό του Κυπέλλου. «Έκανε αξιοπρόσεκτη πορεία φτάνοντας μέχρι και τον τελικό κι έκαναν χαρούμενους και περήφανους όλους τους φιλάθλους του Άρη. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά», για να αναφερθεί στη νίκη επί του Λεβαδειακού.

«Έλεγα στους παίκτες ότι είναι αυτοσκοπός η πέμπτη θέση. Το έλεγα ακόμη κι όταν τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Μπορεί να τους πίεσα παραπάνω από το σύνηθες για την εποχή, νομίζω όμως ότι όλο αυτό μετουσιώθηκε σε αποτελέσματα σε καλές εμφανίσεις και φτάσαμε στο σημερινό παιχνίδι, που έστω κι αν οδηγεί κάπου, οδηγεί το μυαλό ότι ήταν ίσως ο μοναδικός στόχος κι αυτόν κυνηγάμε. Τα παιδιά πέτυχαν τρία γκολ, η νίκη μας είναι δίκαιη, δεν θέλω να κάνω ανάλυση παιχνιδιού, γιατί είχαμε καλή εμφάνιση, ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι σε αξιόλογο αντίπαλο. Να ευχαριστήσω και τον κόσμο, που χειροκρότησε. Γνωρίζω τη δυναμική προφανώς τι σημαίνει Άρης και κόσμος του. Δεν έχει σημασία αν έχει μια μέτρια ή τέλεια χρονιά. Οι φίλαθλοι γνωρίζουν και ξέρουν και το έχουν κάνει στο παρελθόν. Να στηρίζουν την ομάδα και να είναι ο 12ος παίκτης. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μου γιατί τελειώσαμε όπως θέλαμε με καλή εμφάνιση».