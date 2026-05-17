Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Οζντόεφ και Μύθου στο α' ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος είχε τραγική εικόνα αμυντικά και ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε 2-2 με Τσέριν - Ταμπόρδα και του στέρησε τη δεύτερη θέση.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 2-2 στη Λεωφόρο για την 6η και τελευταία αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague στο πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι στην ιστορική έδρα των «πρασίνων». Ο «δικέφαλος του βορρά» προηγήθηκε με δύο τέρματα, είδε όμως τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει και να τον ισφοφαρίζει στερώνοντας του τελικά τη δεύτερη θέση.

Έτσι έπαιξαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε ο Παναθηναϊκός να παρουσιαστεί ξανά με τετράδα, αλλά με 4-2-3-1 αυτή τη φορά. Ο Λαφόν ήταν κάτω από τα δοκάρια. Οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά ήταν στο κέντρο της άμυνας ενώ οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος στα πλάγια.

Στη μεσαία γραμμή οι Τσέριν και Κοντούρης πήραν ξανά φανέλες βασικού έχοντας μπροστά τους τον Ταμπόρδα. Στα δεξιά θα βρίσκεται ο Άντινο και στα αριστερά ο Ζαρουρί ενώ μπροστά θα είναι ο Σφιντέρσκι.

Από τη μεριά του ο Ραζβάν Λουτσέσκου, πήγε στο κλασσικό του 4-3-3. Ο Παβλένκα θα είναι κάτω από την εστία. Κεντζιόρα και Μιχαηλίδης ήταν στο κέντρο της άμυνας ενώ οι Σάντσες και Μπάμπα στα πλάγια δεξιά και αριστερά.

Στη μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Οζντόεφ και Ζαφείρης ενώ στο «10» θα είναι ο Πέλκας, έχοντας από τη μία τον Ζίβκοβιτς και από την άλλη τον Κωνσταντέλια. Μπροστά θα είναι ο Μύθου.

Μαζεμένες ευκαιρίες για τις δύο ομάδες

Ο Παναθηναίκός ήταν εκείνος που απείλησε πρώτος στο αποψινό παιχνίδι αρχικά με τον Ζαρουρί μέσα από την περιοχη στο 8', όταν ο Παβλένκα είπε «όχι» κι έπειτα από δύο λεπτά με τον Ταμπόρδα, που μετά από ωραία συνεργασία των «πρασίνων» έλαβε τη μπάλα στα όρια της περιοχής, αλλά το πλάσε του έστειλε η μπάλα αρκετά άουτ.

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη δική του πολύ καλή στιγμή στο 17', όταν ο Κοντούρης έκανε το λάθος, ο Κωνσταντέλιας πήρε τη μπάλα, έφτασε κοντά στην περιοχή του «τριφυλλιού» κι εκτέλεσε, όμως έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Δύο λεπτά ο Παναθηναϊκός «απάντησε» με νέα προσπάθεια του Σφιντέρσκι, που κατέληξε και πάλι άουτ.

Δύο γκολ σε πέντε λεπτά για τον ΠΑΟΚ

Κι εκεί που οι συνεχόμενες ευκαιρίες σταμάτησαν ήρθε το πρώτο γκολ στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα κόρνερ στο 30ο λεπτό, ο Πέλκας εκτέλεσε, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά ανενόχλητος στο ύψος της μικρής περιοχής των «πρασίνων» και σκόραρε για το 0-1.

Πέντε λεπτά μετά ο «δικέφαλος του βορρά» βρήκε και δεύτερο γκολ. Ο Αντίνο δεν έκανε καλή πάσα για τον Κοντούρη κι έτσι οι «ασπρόμαυροι» έφυγαν στην αντεπίθεση, ο Πέλκας έσπασε πλάγια δεξιά στον Ζίβκοβιτς, εκείνος έκανε τη σέντρα για τον Μύθου, που εκτέλεσε άψογα στην κίνηση για το 0-2.

Έπειτα ακολούθησαν κάποιες ακόμη επικίνδυνες κατεβασιές για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, όμως λίγο κάποιοι ηρωισμοί στην άμυνα του «τριφυλλιού» λίγο κάποιες «υπερβολές» των παικτών του ΠΑΟΚ αποσώβησαν κάποιο τρίτο γκολ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρος η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε δύο ακόμη καλές στιγμές πρώτα με πλασέ του Πέλκα, έπειτα από ωραία κάθετη του Ντέλια, που βγήκε απέναντι στον Λαφόν, όμως ο Ιβοριανός απέκρουσε σε κόρνερ κι από κει άλλη μία με μια κεφαλιά του Μιχαηλίδη, η οποία πέρασε λίγο άουτ.

Βελτιωμένος στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός, μείωσε ο Τσέριν

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο κι έχασε την πρώτη του ευκαιρία στο 51', όταν μετά από ωραία αντεπίθεση ο Ζαρουρί εκτέλεσε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Ο ΠΑΟΚ «απάντησε» άμεσα με τον Μύθου, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε. Τρία λεπτά μετά ήταν η σειρά των «πρασίνων» να απειλήσουν ξανά, όμως το σουτ του Τσέριν από τα όρια της περιοχής και κεντρικά έπειτα από το στρώσιμο του Ταμπόρδα απέκρουσε ο Παβλένκα.

Μαζεμένες ευκαιρίες και ισοφάριση με Ταμπόρδα

Στο 61' ο Ταμπόρδα εκμεταλλεύηκε ένα λάθος γύρισμα στην άμυνα του ΠΑΟΚ, βγήκε απέναντι στον Παβλένκα από διαγώνια θέση, αλλά το τελείωμά του πέρασε λίγο άουτ. Τρία λεπτά το «τριφύλλι» απείλησε ξανά με τρομερό σουτ του Ζαρουρί, που απέκρουσε ο Παβλένκα με τρομερή εκτίναξη. Στο 65' έχασε διπλή ευκαιρία αρχικά με κεφαλιά του Αντίνο που έβγαλε ο Παβλένκα κι έπειτα με τελείωμα του Ζαρουρί.

Στο 68' ήρθε το πολυπόθητο δεύτερο γκολ. Ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα, ο Σφιντέρσκι έκανε την κεφαλιά-ψαράκι, ο Παβλένκα απέκρουσε, αλλά ο Ταμπόρδα σούταρε στην επαναφορά και σκόραρε για το 2-2.



Το παιχνίδι απέκτησε άγρια ομορφιά έπειτα από την ισοφάριση με τις δύο ομάδες να χάνουν εκατέρωθεν ευκαιρίες, όμως δεν μπόρεσε καμία από τις δύο να βρει το τρίτο τέρμα που θα την έκανε φαβορί για τη νίκη.

Ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για χέρι σε μία φάση στο 90+4', όπου το σουτ του Γερεμέγεφ βρήκε πάνω στον Καλάμπρια, αλλά ο Γεωργιανός ρέφερι έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι και ο VAR συμφώνησε μαζί του.

MAN OF THE MATCH: Ανάς Ζαρουρί. Ο Μαροκινός εξτρέμ ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού και του γηπέδου, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ έκανε ένα πολύ καλό ματς και ήταν μέσα σε αρκετές στιγμές της ομάδας του.

Για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την κατηγορία είναι ο Λαφόν αλλά και ο Ταμπόρδα για το γκολ της ισοφάρισης.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η άμυνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος ήταν εκτός τόπου και χρόνου, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να σκοράρει δύο φορές και να απειλήσει ακόμη περισσότερο.

Η ΓΚΑΦΑ: Σε κενό τέρμα στο 85' ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχασε μια απίθανη ευκαιρία για να δώσει την νίκη στον ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας ένα κάκιστο τελείωμα και ενώ ο Λαφόν ήταν στο έδαφος.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Γκόγκα Κικατσεισβίλι έκανε μία πολύ καλή διαιτησία απόψε στη Λεωφόρο, σε τέτοιο βαθμό που πέρασε αδιάφορος από τις δύο ομάδες. Σωστά ακύρωσε το γκολ του Κωνσταντέλια που τραβάει τον Καλάμπρια πάνω στο τρέξιμο στην αρχή της φάσης.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 2-2 απόψε στη Λεωφόρο και το τελικό αποτέλεσμα αφήνει πικρή γεύση στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι αν και προηγήθηκαν με 2-0, το πέταξαν στα σκουπίδια, μαζί με το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν (50' Ερνάντεθ), Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (46' Ρενάτο), Τσέριν, Αντίνο (81' Πάντοβιτς), Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι.

ΠΑΟΚ (πρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Σάντσες (69' Κένι), Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Πέλκας (60' Ιβανούσετς), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (88' Γιακουμάκης), Μύθου (60' Γερεμέγεφ).