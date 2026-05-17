Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ διατήρησε το επί μήνες αήττητο και περιμένει τη φιέστα, ο Ολυμπιακός είχε το κίνητρο της 2ης θέσης και παρά το 1-1, με το... δώρο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο εξασφάλισε παρουσία σε προκριματικό γύρο (2ο ή 3ο) του Champions League.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ πανηγυρίζει τον 14ο τίτλο της ιστορίας της διατηρώντας το αήττητο που τρέχει στα 24 παιχνίδια μετά το ισόπαλο 1-1 με τον Ολυμπιακό, ο οποίος κατάφερε να τερματίσει δεύτερος και θα παίξει στα προκριματικά του Champions League έπειτα από την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Οι ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος και πήραν το προβάδισμα με τον Ροντινέι στο 41', αλλά η ΑΕΚ κατάφερε να αντιδράσει στο δεύτερο και να φτάσει στο γκολ της ισοφάρισης με τον Κοϊτά στο 72' στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια που θα γιορτάσει στη στέψη που θα ακολουθήσει!

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τους Γιόβιτς και Ζίνι στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΚ. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ξεκίνησαν για ακόμα ένα παιχνίδι ο Μαρίν με τον Πινέδα, με τον Περέιρα αριστερά και τον Κοϊτά δεξιά. Στα μετόπισθεν, ο Μπρινιόλι λόγω του τραυματισμού του Στρακόσια ήταν κάτω από τα δοκάρια, ενώ η τετράδα της άμυνας αποτελούνταν από τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα. Για τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με τον Τζολάκη στην εστία, τους Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο, Κοστίνια τετράδα στην άμυνα, τους Γκαρθία και Σιπιόνι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τον Τσικίνιο μπροστά τους, τους Ροντινέι και Ποντένσε στα δύο άκρα και τον Ελ Καμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Αρκετά λάθη από την ΑΕΚ, προβάδισμα με Ροντινέι ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός πρέσαρε ψηλά την άμυνα της ΑΕΚ από τα πρώτα λεπτά, με την Ένωση να κάνει αρκετά λάθη. Το πρώτο ήρθε στο 11' που έφερε και την πρώτη μεγάλη στιγμή για τους ερυθρόλευκους. Το κοντρόλ έφυγε από τον Πήλιο, η μπάλα έφτασε στον Ελ Καμπί, αλλά το σουτ που επιχείρησε απέκρουσε ο Μπρινιόλι που ήταν σε ετοιμότητα.

Από ένα λάθος του Τζολάκη αυτή τη φορά είχε και την πρώτη της καλή στιγμή η ΑΕΚ, με τον Ζίνι στο 18' να κλέβει την μπάλα από τον Έλληνα γκολκίπερ, αλλά να μην καταφέρνει ούτε να πλασάρει, ούτε και να δώσει πάσα. Ένα λεπτό αργότερα ένα δεύτερο λάθος από πλευράς ΑΕΚ, από τον Πινέδα αυτή τη φορά σε πάσα προς τα πίσω, έδωσε στον Ελ Καμπί τη δυνατότητα να απειλήσει ξανά, αλλά το πλασέ που έπιασε, απέκρουσε ξανά ο Μπρινιόλι.

Η ΑΕΚ είχε μεγάλο πρόβλημα στην ανάπτυξη, ενώ στις βαθιές μπαλιές που επιχειρούσε ήταν εμφανές ότι της έλειπε ο Βάργκα στον αέρα. Το τρίτο λάθος των κιτρινόμαυρων δεν έμεινε ατιμώρητο από τον Ολυμπιακό. Ο Πινέδα έκανε ξανά ένα αβίαστο λάθος με πούλημα μπάλας, με τον Ποντένσε να βγάζει πλάγια στον Ροντινέι και αυτός με ένα διαγώνιο πλασέ σημάδεψε τη γωνία του Μπρινιόλι για το 0-1 στο 41'.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ισοφάρισε με τον Κοϊτά, τερμάτισε δεύτερος ο Ολυμπιακός

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς έριξε στο ματς τον Βάργκα, με τον Ζίνι να πηγαίνει δεξιά και τον Κοϊτά αριστερά σε μια προσπάθεια από τον Σέρβο κόουτς να πάρει μονομαχίες μπροστά, τη στιγμή που οι ερυθρόλευκοι συνέχιζαν να πρεσάρουν ψηλά. Δύο λεπτά αργότερα στο 53' ο Ούγγρος φορ πήγε να απειλήσει με κεφαλιά, αλλά ο Πιρόλα του έβαλε το σώμα σωστά και δεν μπόρεσε να δώσει τροχιά στην μπάλα προς την εστία. Από την πλευρά του ο Μεντιλίμπαρ έκανε δύο αλλαγές λίγο αργότερα με τον Ποντένσε που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα να παραχωρεί τη θέση του στον Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ ο Εσε αντικατέστησε τον Γκαρθία.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο μέρος από πλευράς ποιότητας, με την ΑΕΚ να εξακολουθεί να μην μπορεί να προσεγγίσει με αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή και τον Ολυμπιακό να συνεχίζει να βγάζει τρεξίματα. Από το 60' η ΑΕΚ άρχισε να πατάει στο «κουτί», με τον Πιρόλα να σταματάει τρία λεπτά αργότερα τον Ζίνι πάνω στο σουτ. Ο Νίκολιτς έκανε ακόμα πιο επιθετικό το σχήμα του με Ζοάο Μάριο και Κουτέσα να περνάνε στις θέσεις των Πινέδα και Ζίνι και στο 72' η ΑΕΚ που έψαχνε το γκολ της ισοφάρισης το βρήκε. Ο Κοϊτά με ένα δυνατό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία με τον Τζολάκη να μην μπορεί να την βρει κάνοντας το 1-1.

Ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο ματς Ταρέμι, Μπιανκόν και Λουίζ με τους ερυθρόλευκους να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, αλλά να αδυνατούν να βγάλουν ουσιαστική απειλή μέχρι το 86' όταν το σουτ του Λουίζ πέρασε πάνω από το οριζόντιο. Η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία για την ανατροπή στο 88' μετά από απίθανη ντρίμπλα του Πήλιου και πάσα στον Ζοάο Μάριο, με τον Τζολάκη να αποκρούει εντυπωσιακά με το ένα χέρι το πλασέ του. «Σήκωσέ το δεν μπορώ να περιμένω» φώναζαν οι εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να διατηρεί το αήττητο σερί της και τον Ολυμπιακό να τερματίζει στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

MVP: Ο Ροντινέι έκανε πολύ καλό ματς στη δεξιά πλευρά για τον Ολυμπιακό, σκοράροντας με όμορφο τελείωμα το 0-1.

Στο ύψος τους: Ο Μπρινιόλι έκανε σπουδαίες επεμβάσεις στο πρώτο μέρος. Ο Ζοάο Μάριο βοήθησε πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας μπαίνοντας ως αλλαγή για την ΑΕΚ.

Αδύναμος κρίκος: Ο Ελ Καμπί έδειξε ξανά ότι είναι πολύ μακριά από την καλή του φόρμα πετώντας δύο ευκαιρίες στο πρώτο μέρος.

Η γκάφα: Την έκανε ο Πινέδα στο λάθος από το οποίο ξεκινάει η φάση του γκολ του Ροντινέι, ενώ ο Μεξικανός έκανε ακόμα ένα νωρίτερα, το οποίο δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Ελ Καμπί.

Το στραγάλι: Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο δεν είχε την πολύ δύσκολη φάση στο ματς. Έκανε λαθάκια, αλλά όχι κάποιο που μπορεί να χαρακτηριστεί καθοριστικό.

Το ταμείο του Gazzetta: Η πανάξια πρωταθλήτρια ΑΕΚ συνέχισε το αήττητο σερί της και πανηγυρίζει τον τίτλο, με τον Ολυμπιακό να τερματίζει δεύτερος. Οι ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι και πιο μαχητικοί στο πρώτο μέρος παίρνοντας το προβάδισμα, αλλά η Ένωση αντέδρασε στο δεύτερο και βρήκε το γκολ της ισοφάρισης σε ένα δίκαιο αποτέλεσμα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα (65' Ζοάο Μάριο), Περέιρα (51' Βάργκα), Κοϊτά, Γιόβιτς (92' Λιούμπισιτς), Ζίνι (65' Κουτέσα)

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (79' Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγα, Γκαρθία (56' Έσε), Σιπιόνι (79' Λουίζ), Ροντινέι, Τσικίνιο, Ποντένσε (56' Ζέλσον Μαρτίνς), Ελ Καμπί (76' Ταρέμι)