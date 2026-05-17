Παπαδόπουλος: «Επισήμως δεν έχω μιλήσει με άλλη ομάδα»

Ο Νίκος Παπαδόπουλος μίλησε για τη φημολογία που υπάρχει σχετικά με το μέλλον του στον Λεβαδειακό ξεκαθαρίζοντας ότι πρώτα θα μιλήσει με την τωρινή ομάδα του.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Λεβαδειακού ρωτήθηκε για την έντονη φημολογία που τον συνέδεσε με τον Άρη και απάντησε ότι… «ένιωσα πολύ άσχημα όταν βγήκαν αυτά τα δημοσιεύματα. Πρώτα γιατί όταν έγινε, ένας Έλληνας συνάδελφός μου ήταν στην ομάδα. Πριν το ματς το συζήτησα με τον Μιχάλη (σ.σ. Γρηγορίου). Είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και με αμοιβαίο σεβασμό. Δεν έκανε καλό στην ομάδα μου. Το να υπάρχουν φήμες κι ένα ενδιαφέρον είναι καλό για όλη την ομάδα του Λεβαδειακού και το έχουν κερδίσει όλοι μέσα από την ομάδα του Λεβαδειακού. Γνωρίζω ότι υπάρχουν φήμες για ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία να μιλήσω επίσημα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Πρώτα θα μιλήσω με την ομάδα στην οποία ανήκω. Και θα δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο ούτε μπήκα σε διαδικασία να μιλήσω προς σεβασμό για τους συναδέλφους μου».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο παιχνίδι υποστηρίζοντας ότι… «στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία να μπούμε μπροστά στο σκορ κι όταν χάνεις τέτοιες φάσεις και δεν παίρνεις το μομέντουμ του παιχνιδιού, επόμενο είναι, με μεγάλες ομάδες να δεχθείς πίεση και να δεχθείς γκολ. Είχαμε ακόμη καλή ευκαιρία να βγούμε μπροστά και από τη στιγμή που μείναμε πίσω στο σκορ, καταρρεύσαμε. Δεν βγάλαμε τίποτα ώστε να αντιδράσουμε όταν ο Άρης μπήκε μπροστά στο σκορ».

Σχετικά με την πορεία της ομάδας του στη σεζόν, είπε ότι… «αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές μου για τη εξαιρετική σεζόν για το ποδόσφαιρο που παίξαμε. Μας έλειψε η εμπειρία σαν ομάδα όταν ήμασταν ψηλά στη βαθμολογία, μας επηρέασε και κάποιες άλλες στιγμές στη διάρκεια του πρωταθλήματος με πολλά προβλήματα τραυματισμών που επηρέασαν την απόδοση σε κάποια παιχνίδια. Δεν μειώνει σε τίποτα την προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές μου. Μπήκαν οι βάσεις στην ομάδα για να είναι τα επόμενα χρόνια ανταγωνιστική στα υψηλά της βαθμολογίας, Αυτό θα διατηρηθεί είμαι σίγουρος. Ήταν ένα καλό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ».