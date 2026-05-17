Εκτός έδρας νίκη χωρίς αντίκρισμα πήρε η Μπολόνια, που επικράτησε 1-0 της Αταλάντα εκτός έδρας αλλά δεν προλαβαίνει να πάρει το εισιτήριο του Conference League από τους Μπεργκαμάσκι.

Στο πρώτο ημίχρονο στο Μπέργκαμο οι δύο ομάδες κινήθηκαν σε... ρηχά νερά και το παιχνίδι δεν είχε κάτι το αξιομνημόνευτο. Αμφότερες έπαιξαν δυναμικά, προσπάθησαν να απειλήσουν και να προπορευθούν στο σκορ, όμως το 0-0 παρέμεινε σε ένα 45λεπτο που θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα.

Στο δεύτερο μέρος, Παλαντίνο και Ιταλιάνο έκαναν αρκετές αλλαγές τόσο σε πρόσωπα όσο και σε τακτική προσέγγιση, ούτως ώστε να αλλάξουν τη... μοίρα του παιχνιδιού και να βοηθήσουν τις ομάδες τους να πετύχουν γκολ και να πάρουν τη νίκη. Τελικά, αυτοί που χαμογέλασαν ήταν οι φιλοξενούμενοι αφού στο 78ο λεπτό του ματς Ρόου και Ορσολίνι συνεργάστηκαν άψογα, με τον δεύτερο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και να γράφει το 1-0 για την ομάδα του. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και οι Ροσομπλού πανηγύρισαν μια νίκη σπουδαία μεν, χωρίς αντίκρισμα δε.