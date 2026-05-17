Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League και περιμένει να μάθει σε ποιον γύρο θα αγωνιστεί.

Ό,τι είχε να κάνει ο Ολυμπιακός, το έκανε, καθώς εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των playoffs της Stoiximan Super League και μαζί το εισιτήριο για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Φυσικά, οι Ερυθρόλευκοι μπορούν να αποφύγουν έναν γύρο, αρκεί να κατακτήσει η Άστον Βίλα το Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ την Τετάρτη (20/5) και να τερματίσει στη συνέχεια τέταρτη στην Premier League. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι είναι τέταρτη στο +3 από τη Λίβερπουλ με ένα ματς να απομένει, ωστόσο υστερεί στην ισοβαθμία και σε περίπτωση ήττας από τη Μάντσεστερ Σίτι την τελευταία αγωνιστική και νίκης των Κόκκινων ενάντια στην Μπρέντφορντ, θα βγει πέμπτη.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι όπως και να 'χει στους ισχυρούς, με Στουρμ Γκρατς, Χαρτς και μία εκ των Γκόρνικ Ζάμπρζε, Γιαγκελόνια και Ράκοφ να είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στον 2ο προκριματικό γύρο. Για τον 3ο προκριματικό γύρο, οι ομάδες που γνωρίζουμε από τώρα πως θα είναι στους ανίσχυρους, είναι η Σπάρτα Πράγας και η Ναϊμέγκεν.