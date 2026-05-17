Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και ο Αντώνης Αντωνιάδης παρακολουθούν το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται χωρίς κόσμο, λόγω τιμωρίας, τον ΠΑΟΚ για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των playoffs και παράλληλα αποχαιρετά την ιστορική του έδρα, αφού θα επιστρέψει στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια θα μπει στο νέο του γήπεδο στον Βοτανικό.

Στο γήπεδο της Λεωφόρου βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Γιώργος Βαρδινογιάννης και ο παλαίμαχος άσος της ομάδας, ένας θρύλος του τριφυλλιού, ο Αντώνης Αντωνιάδης.

Δείτε φωτογραφίες