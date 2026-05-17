Superleague, η τελική βαθμολογία: Ο ΠΑΟΚ «αυτοκτόνησε», ο Παναθηναϊκός... έστειλε τον Ολυμπιακό στο Champions League!

Ο ΠΑΟΚ... αυτοκτόνησε στη Λεωφόρο, αφού δεν κέρδισε ματς στο οποίο προηγήθηκε με 2-0 και έτσι ο Ολυμπιακός παρά την ισοπαλία στη Νέα Φιλαδέλφεια πήρε την πολύτιμη 2η θέση για τα προκριματικά του Champions League.

Στην αναμέτρηση της Νέας Φιλαδέλφειας ο καθένας είχε να κάνει την δική του... δουλειά! Η ΑΕΚ έχοντας εξασφαλίσει από την περασμένη Κυριακή το πρωτάθλημα, είχε το μυαλό σε μια αξέχαστη φιέστα μαζί με τον κόσμο της. Από την άλλη ο Ολυμπιακός ήθελε να κλείσει τη σεζόν, αφού δεν τα κατάφερε με ένα τίτλο, τουλάχιστον με τη 2η θέση που οδηγεί σε προκριματικό γύρο του Champions League. Τελικά με την... αυτοκτονία του ΠΑΟΚ και το «δώρο» του Παναθηναϊκού, πέτυχε τον στόχο παρά το 1-1 της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Ολυμπιακός θα παίξει είτε στο 2ο, είτε στον 3ο αφού θα πρέπει να περιμένει να δει την τύχη της Αστον Βίλα. Αν ο Αγγλικός σύλλογος κατακτήσει το Europa League και πάρει την 4η θέση στο πρωτάθλημα της Premier League τότε οι Πειραιώτες θα ξεκινήσουν πιο αργά από τον 3ο προκριματικό.

Στην άδεια Λεωφόρο και στην τελευταία (;) αναμέτρηση με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ έκανε party στο πρώτο ημίχρονο απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν έχει κανένα πλάνο μέσα στο γήπεδο. Ο Δικέφαλος του Βορρά ήταν αυτός που είχε το μεγάλο κίνητρο της νίκης για τη 2η θέση. Σε διάστημα πέντε λεπτών (30'-35') τα γκολ των Οζντόεφ και Μύθου φάνηκαν να ανοίγουν το δρόμο προς το τρίποντο! 'Ομως το δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτοκτονία για τον ΠΑΟΚ... Στην επανάληψη ο Παναθηναϊκός έδειξε να προσπαθεί περισσότερο, βάζοντας πίεση και αφού αρχικά βρήκε γκολ με τον Τσέριν για να μειώσει στο σκορ, στην συνέχεια ο Ταμπόρδα υπέγραψε το τελικό 2-2. Ετσι οι Θεσσαλονικείς ξεκινούν το προσεχές καλοκαίρι από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Τα αποτελέσματα της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 1-1

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. AEK 72

2. Ολυμπιακός 66

3. ΠΑΟΚ 64

4. Παναθηναϊκός 52