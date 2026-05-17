Η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 72ο λεπτό του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια χάρη στο υπέροχο γκολ του Κοϊτά.

Ο σκόρερ του «χρυσού» γκολ του θριάμβου της ΑΕΚ στο Φάληρο «χτύπησε» ξανά τον Ολυμπιακό! Οι Πειριαώτες προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος του ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειαας με τον Ροντινέι, όμως ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά είχε «απάντηση».

Στο 72ο λεπτό του αγώνα - γιορτή για τον Δικέφαλο ο Ρότα έκλεψε ψηλά την μπάλα, αυτή έφτασε στον Μαυριτανό εξτρέμ, ο οποίος με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1.

Ο ακραίος επιθετικός της ΑΕΚ έφτασε τα 10 γκολ σε 52 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα στην τρέχουσα σεζόν.