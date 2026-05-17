ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Γκολάρα Κοϊτά, 1-1 και... πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ο σκόρερ του «χρυσού» γκολ του θριάμβου της ΑΕΚ στο Φάληρο «χτύπησε» ξανά τον Ολυμπιακό! Οι Πειριαώτες προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος του ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειαας με τον Ροντινέι, όμως ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά είχε «απάντηση».
Στο 72ο λεπτό του αγώνα - γιορτή για τον Δικέφαλο ο Ρότα έκλεψε ψηλά την μπάλα, αυτή έφτασε στον Μαυριτανό εξτρέμ, ο οποίος με υπέροχο σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1.
Ο ακραίος επιθετικός της ΑΕΚ έφτασε τα 10 γκολ σε 52 εμφανίσεις με τα κιτρινόμαυρα στην τρέχουσα σεζόν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.