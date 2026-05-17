Τι ισχύει για το ευρωπαϊκό εισιτήριο της ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Η ΑΕΚ διατήρησε το αήττητο σερί της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια και έκλεισε αγωνιστικά τη σεζόν της κατάκτησης του 14ου πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Μαρκο Νίκολιτς θα συμμετάσχει στα Play Offs του Champions League και χρειάζεται μια πρόκριση για να εξασφαλίσει παρουσία στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει το διήμερο 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά (25-26). Ο αντίπαλος ή το ζευγάρι θα προκύψει από την κλήρωση της 3ης Αυγούστου.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο απευκταίο σενάριο που δεν προκριθεί στο Champions League θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League. O Δικέφαλος και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ θα μπουν τελευταίοι στην ευρωπαϊκή μάχη το καλοκαίρι.