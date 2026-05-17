Τρελοί πανηγυρισμοί έξω από τη Νέα Φιλαδέλφεια στην πλατεία του Αετού αμέσως μετά το γκολ της ισοφάρισης με τον Κοϊτά.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ γέμισαν την Αllwyn Arena, αλλά και έξω από αυτήν ο χώρος στην πλατεία του Αετού ήταν κατάμεστος με χιλιάδες Ενωσίτες να πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα.

Μάλιστα στο γκολ της ισοφάρισης κόντρα στον Ολυμπιακό με τον Κοϊτά στο 72' επικράτησε πανζουρλισμός με πανηγυρισμούς και καπνογόνα!