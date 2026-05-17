Οι φίλοι της ΑΕΚ λίγο πριν τη λήξη του τελευταίου ματς με τον Ολυμπιακό φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!

Η ΑΕΚ συνέχισε το αήττητο σερί της στο πρωτάθλημα, το οποίο «τρέχει» από τον Οκτώβριο, καθώς παρόλο που έμεινε πίσω στο σκορ από τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια ισοφάρισε λίγο πριν τη φιέστα.

Η σεζόν δεν ήταν καλή γαι τους Πειραιώτες, οι οποίοι έχασαν το πρωτάθλημα από τον Δικέφαλο και έμειναν νωρίς εκτός Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ, ενώ αν ο Παναθηναϊκός δεν ισοφάριζε από το 0-2 θα έχαναν και τη 2η θέση.

Οι φίλο του Δικεφάλου θέλησαν να πάρουν μια... άτυπη ρεβάνς για χάρη του Μάτιας Αλμέιδα, καθώς λίγο πριν το φινάλε τραγούδησαν ρυθμικά το όνομα του Βάσκου προπονητή!

Θυμίζουμε πως ανάλογη κίνηση «πικαρίσματος» είχαν κάνει οι φίλοι των Πειραιωτών την περασμένη σεζόν και στον τότε προπονητή της ΑΕΚ κατά τη νίκη των Ερυθρολεύκων στο Φάληρο με 6-0, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου.