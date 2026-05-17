Μια εβδομάδα μετά τη μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος η ο Ζίνι εμφανίστηκε στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, έχοντας... ξανθό μαλλί.

Ο Ζίνι μπορεί σε μεγάλο διάστημα της σεζόν να ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, όμως ήταν πρωταγωνιστής στο ματς που σφραγίστηκε ο τίτλος. O νεαρός φορ ήρθε από τον πάγκο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και εκτός από την ισοφάριση είχε συμμετοχήκαι στο γκολ - τίτλου.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός ήταν βασικός στο τελευταίο ματς της χρονιάς και παρουσιάστηκε με... ανανεωμένο look, αφού έβαψε το μαλλί του ξανθό!