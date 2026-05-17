Από τις 23 Ιουλίου θα ξεκινήσει τις Ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις ο Παναθηναϊκός με τους «πράσινους» να αγωνίζονται στον 2ο προκριματικό του Conference League.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ σε 2-2 και ολοκλήρωσε με ισοπαλία μια κάκιστη χρονιά. Το 2-2 ήταν και το αποτέλεσμα με το οποίο η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αποχαιρετά την Λεωφόρο, καθώς αυτό ήταν το τελευταίο της παιχνίδι μέσα στο θρυλικό αυτό γήπεδο.

Με την ήττα αυτή οι «πράσινοι» τερμάτισαν στην 4η θέση των Play Offs και πλέον κοιτάζουν τις υποχρεώσεις τους στην Ευρώπη. Όπως είναι λογικό από την θέση που τελείωσαν την φετινή Super League θα ξεκινήσουν πολύ νωρίς τους αγώνες τους, καθώς θα μπουν στην μάχη από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League. Για να βρεθεί δηλαδή στην League Phase της συγκεκριμένης διοργάνωσης θα πρέπει να προκριθεί αρχικά από τον δεύτερο, μετά να κάνει το ίδιο και στον τρίτο προκριματικό και μετά φυσικά και στα Play Offs.

Όσον αφορά το πότε θα γίνουν οι αγώνες του «τριφυλλιού», αρχικά η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 17 Ιουλίου. Μια βδομάδα αργότερα και συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου θα διεξαχθεί η πρώτη αναμέτρηση, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα.

Αν καταφέρει και περάσει στον 3ο προκριματικό, η κλήρωση θα γίνει στις 20 Ιουλίου, το πρώτο παιχνίδι στις 5 Αυγούστου και η ρεβάνς στις 13 Αυγούστου. Τέλος αν ο Παναθηναϊκός βρεθεί στα Play Offs, η κλήρωση θα γίνει στις 3 Αυγούστου, το πρώτο ματς στις 20 του ίδιου μήνα και η ρεβάνς στις 27 Αυγούστου.