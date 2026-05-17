Ολυμπιακός: Στα 4 γκολ ο Ροντινέϊ, εξαιρετικό το 0-1 του με ΑΕΚ

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ο Βραζιλιάνος ακραίος μπακ του Ολυμπιακού με το 0-1 με την ΑΕΚ έφτασε στα 4 γκολ στην διαδικασία των Play Offs.

Μετά το γκολ του εντός έδρας με τον Παναθηναϊκό αυτό (το 0-1 στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός δηλαδή) ήταν το τέταρτο γκολ του Ροντινέϊ στα play Offs και ενώ την τρέχουσα σεζόν είχε και ένα γκολ στο Κύπελλο. Ο Βραζιλιάνος μπακ χαφ είναι πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών στο μίνι πρωτάθλημα. Σκόραρε και στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό για το τελικό 0-2 ενώ με τον ΠΑΟΚ στο 1-1 σημείωσε το 1-0. Ως προς το γκολ στο 0-1 ο Πινέδα έκανε πάσα σε σημείο που ήταν ο Ποντένσε, ο Πορτογάλος έβγαλε σχεδόν αμέσως για τον Ροντινέϊ που έκανε ένα πολύ καλό τελείωμα για το γκολ του.

@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
     

