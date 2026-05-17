Νεϊμάρ: Αντικαταστάθηκε λόγω διαιτητικού λάθους (vid)
Έχει το άγχος του για το Μουντιάλ 2026, έχει και τα διαιτητικά... λάθη ο Νεϊμάρ! Μια μέρα πριν την ανακοίνωση της αποστολής της Σελεσάο από τον Αντσελότι, η Σάντος ηττήθηκε με 3-0 από την Κοριτίμπα και ο Βραζιλιάνος σταρ βρέθηκε στο επίκεντρο για τον... λάθος λόγο.
Ο 34χρονος παίκτης ενεπλάκη σε ένα ομολογουμένως περίεργο περιστατικό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Στο 65ο λεπτό ο αριθμός του εμφανίστηκε κατά λάθος στον ηλεκτρονικό πίνακα του τέταρτου διαιτητή. Ο Νεϊμάρ λάμβανε ιατρική βοήθεια και ο προπονητής της Σάντος είχε σκοπό να αντικαταστήσει έναν άλλον παίκτη του. Αντ' αυτού ο πολύπειρος παίκτης δεν ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο και αναγκάστηκε να παραχωρήσει τη θέση του στον Ρομπίνιο Τζούνιορ.
Ο πρώην παίκτης των Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν -μεταξύ άλλων- έγινε έξαλλος και δέχθηκε την κίτρινη κάρτα. Μετά από αυτό τα πράγματα χειροτέρεψαν αφού η ομάδα του γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα με 3-0 από την Κοριτίμπα και είναι κολλημένη στην 16η θέση του πίνακα μετά από ισάριθμες αγωνιστικές.
🚨🇧🇷 SCANDAL! Neymar Jr was forcibly taken off the pitch.— Goals Xtra (@GoalsXtra) May 17, 2026
Chaos ensued when Neymar, who was receiving treatment, was included in a substitution by the referees. The Brazilian star’s request to continue playing was also rejected by the referees. pic.twitter.com/dxy1e2tPo3
