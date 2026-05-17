Ολυμπιακός: Πότε ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Champions League
Οι Ερυθρόλευκοι έχουν 2 σενάρια για την Ευρώπη. Ένα το να βρεθούν στον 2ο προκριματικό του θεσμού του Champions League και ένα στον 3ο.
Ανάλογα με το τι θα γίνει με την Άστον Βίλα (εφόσον πάρει το Europa League και από την στιγμή που διασφάλισε την έξοδό της στο Champions League μέσω της αγγλικής Λίγκας ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έναν προκριματικό γύρο) ο Ολυμπιακός θα παίξει είτε στον 2ο προκριματικό γύρο είτε στον 3ο. Εάν είναι για τον 2ο θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του στις 21-22 Ιουλίου. Αλλιώς με τον 3ο θα ξεκινήσει στις 4-5 Αυγούστου.
Οι ημερομηνίες του Champions League 2026/27
Φάση Ημερ. Κλ. & Ημερ. Αγ.
- 1ος Προκριματικός 16 Ιουνίου 7-8 & 14-15 Ιουλίου
- 2ος Προκριματικός 17 Ιουνίου 21-22 & 28-29 Ιουλίου
- 3ος Προκριματικός 20 Ιουλίου 4-5 & 11 Αυγούστου
- Play Offs 3 Αυγούστου 18-19 & 25-26 Αυγούστου
- League Phase 27 Αυγούστου 8 Σεπτεμβρίου 2026- 27 Ιανουαρίου 2027
- Νοκ άουτ Play Offs 29 Ιανουαρίου 16-17 & 23-24/ Φερβρουρίου
- Φάση των '16' 26 Φεβρουαρίου 9-10 & 16-17 Μαρτίου
- Προημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 6-7 & 13-14 Απριλίου
- Ημιτελικοί 26 Φεβρουαρίου 27-28 Απριλίου & 4-5 Μαΐου
- Τελικός-5 Ιουνίου 2027 (Μαδρίτη, Metropolitano)
