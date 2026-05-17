Κόντης: «Πρέπει να πάρουμε σκληρές αποφάσεις, ξέρουμε που πονάμε»

Το μήνυμα του Χρήστου Κόντη για τη νέα αγωνιστική περίοδο μετά το τελευταίο ματς της ονειρικής σεζόν του ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ έκλεισε την ονειρική σεζόν της κατάκτησης του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας της ιστορίας του με νίκη. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε με 3-1 του Βόλο στο Ηράκλειο και πλέον μπαίνει σε διαδικασία «χτισίματος» της επόμενης σεζόν, η οποία θα βρει τους Κρητικούς σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο τεχχνικός του Ομίλου στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του ματς με τους Θεσσαλούς αναφέρθηκε τόσο στο κομμάτι των ανανεώσεων όσο και των μεταγραφικών αναγκών.

Η συνέντευξη Τύπου του Κόντη

«Χρειαζόμασταν πάρα πολύ τη νίκη, για πολλούς λόγους, μετά τον τελικό κάναμε τρεις σερί ήττες και δεν νιώθαμε καλά. Η νίκη μας φτιάχνει και είναι κάτι που πρέπει να γίνει συνήθεια, θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια παιδιά από την ακαδημία. Έγινε ένα παιχνίδι ωραίο, δίχως άγχος και να κλείσεις μια χρονιά με νίκη και δεν είχαμε κερδίσει τον Βόλο. Πρέπει να ξεκουραστούμε αρχικά και να οργανωθούμε μετά για τη νέα χρονιά».

Για τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς: «Φέτος υπάρχει Παγκόσμιο Κύπελλο και πάντα δεν είναι εύκολο αυτό. Ξέρουμε τι θέλουμε και που πονάμε, ότι πρέπει να κάνουμε ποιοτικές και ποσοτικές ανάγκες. Πλέον για μένα είναι πιο εύκολο για την αξιολόγηση του ρόστερ και θέλω να πιστεύω πως θα καταφέρουμε να πάρουμε και τους παίκτες που χρειαζόμαστε και να προχωρήσουμε τη νέα χρονιά με μια πιο δυνατή ομάδα».

Για τη νέα αγωνιστική περίοδο: «Έχουμε πολλές αδυναμίες ακόμα, δεχόμαστε αρχικά πολλά γκολ. Ο νέος ΟΦΗ θα τον δούμε σε ακόμα καλύτερη version και θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο κυρίαρχοι, που θα παίρνουμε πιο σωστές αποφάσεις.

Θεωρώ πως όταν και έχεις τον χρόνο για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, άρα υπάρχει αρκετός καιρός για να μπορείς να βελτιώσεις πράγματα που μέσα στην χρονιά που δεν μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε μέσα στην σεζόν, έχουμε κάποιες αδυναμίες που με προβληματίζουν και πρώτα από όλα εμείς πρέπει να δώσουμε τις κατευθύνσεις στους παίκτες, σε τακτικά θέματα που δεν ήμασταν καλοί.

Όταν έχεις μπροστά σου μια προετοιμασία, έχεις αρκετό χρόνο μπροστά σου για να δουλέψεις. Αν έπρεπε να πάρουμε 4-5 παίκτες, πρέπει να πάρουμε 6-7 γιατί έχουμε περισσότερα παιχνίδια. Εγώ ξέρω πόσους παίκτες χρειάζεται να πάρουμε, έχουμε ένα πλάνο που το γνωρίζουμε».

Για την υπόθεση των ανανεώσεων: «Κάποιοι παίκτες έχουν ήδη ανανεώσει, κάποιοι άλλοι που θέλουμε ν’ ανανεώσουν, θα γίνουν συζητήσεις. Το δύσκολο κομμάτι, το δικό μας, είναι να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις. Στο ποδόσφαιρο δεν ανήκει το παρελθόν αλλά το παρόν και το μέλλον και αυτό που εμείς θέλουμε είναι να έχουμε παίκτες που θα μας βοηθήσουν».

Για την χρησιμοποίηση πολλών νεαρών ποδοσφαιριστών: «Για εμάς τους προπονητές είναι δύσκολο να δίνεις ευκαιρίες σε νεαρά παιδιά, όταν έχεις 25 παίκτες και όσα έπαιξαν φέτος, έδωσαν το 100%. Το είπα και στους παίκτες πως έχω αδικήσει ποδοσφαιριστές αλλά θέλω να πιστεύω πως και τα παιδιά της ακαδημίας που έπαιξαν σήμερα όπως οι Χνάρης, Κοντεκάς, Καινουργιάκης που είναι το μέλλον του ΟΦΗ και του ελληνικού ποδοσφαίρου θα πρέπει να παίρνουν τον χρόνο τους για να βοηθήσουν την ομάδα και να την μεγαλώνουν».