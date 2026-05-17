ΑΕΛ – Ολυμπιακός: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ελ Καμπί να ανοίξει το σκορ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μια ανάσα από το 0-1 έφτασε ο Ολυμπιακός στο 19' με τον Ελ Καμπί να βγαίνει απέναντι από τον Μπρινιόλι και ο Ιταλός να τον νικάει με το πόδι.
Ένα λεπτό μετά την μεγάλη ευκαιρία του Ζίνι από το ακόμα μεγαλύτερο λάθος του Τζολάκη, ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που βρέθηκε μια ανάσα από το να σκοράρει. Συγκεκριμένα στο 19' ο Ελ Καμπί έκλεψε από λάθος πάσα του Πινέδα, ο Μεξικανός και ο Ρέλβας πρόλαβαν να τον κλείσουν, ο Μαροκινός που άργησε να τελειώσει την φάση έκανε συρτό σουτ και ο Μπρινιόλι απέκρουσε με το πόδι σε κόρνερ!
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.