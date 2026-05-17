Ο Δήμος Τρίπολης θα φωταγωγήσει την πόλη για την 20η συμμετοχή του Αστέρα AKTOR στη Super League.

Ο Αστέρας AKTOR μπήκε στη διαιδικασία των Play Out ως ουραγός για αουτσάιντερ στη μάχη της παραμονής, όμως η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση και την ερχόμενη σεζόν θα αγωνιστεί για 20η χρονιά στη Super League.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης, με ανάρτηση του συνεχάρη το κλαμπ για το επίτευγμα δύο δεκαετιών και ανακοίνωσε πως η πόλη θα φωταγωγηθεί για την παραμονή της ομάδας.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Τρίπολης

«**Η Τρίπολη πανηγυρίζει μια σπουδαία επιτυχία!**

Ο Αστέρας μας έκανε και πάλι περήφανους, εξασφαλίζοντας την παραμονή του στη Stoiximan Super League!

Αν και η χρονιά είχε τις προκλήσεις της, ποτέ δεν αμφέβαλα ότι η ομάδα μας θα έδειχνε την ψυχή και το πείσμα της. Η νίκη στον "τελικό" της πόλης μας είναι το επιστέγασμα μιας τεράστιας προσπάθειας, με όλη την Τρίπολη να είναι μια γροθιά!

**Συγχαρητήρια σε:**

- Τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ για την αυταπάρνηση τους.

- Τους ιδιοκτήτες της ΠΑΕ που συνεχίζουν να επενδύουν.

- Τον υπέροχο φίλαθλο κόσμο μας που στήριξε την ομάδα χωρίς σταματημό.

Ο Αστέρας είναι ο μεγαλύτερος πρεσβευτής της Τρίπολης σε όλη την Ελλάδα!

Συνεχίζουμε πιο δυνατοί, για τις επόμενες μεγάλες επιτυχίες! Τα καλύτερα είναι μπροστά μας!

**ΥΓ:** Για να γιορτάσουμε την επιτυχία, απόψε θα γίνει φωταγώγηση της πόλης μας!».