Αστέρας Τρίπολης: Φωταγωγείται η πόλη για την 20η χρονιά στη Super League
Ο Αστέρας AKTOR μπήκε στη διαιδικασία των Play Out ως ουραγός για αουτσάιντερ στη μάχη της παραμονής, όμως η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση και την ερχόμενη σεζόν θα αγωνιστεί για 20η χρονιά στη Super League.
Ο Δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης, με ανάρτηση του συνεχάρη το κλαμπ για το επίτευγμα δύο δεκαετιών και ανακοίνωσε πως η πόλη θα φωταγωγηθεί για την παραμονή της ομάδας.
Η ανάρτηση του Δημάρχου Τρίπολης
«**Η Τρίπολη πανηγυρίζει μια σπουδαία επιτυχία!**
Δείτε ΕπίσηςStoiximan Super League: Ο χάρτης της σεζόν 2026-27
Ο Αστέρας μας έκανε και πάλι περήφανους, εξασφαλίζοντας την παραμονή του στη Stoiximan Super League!
Αν και η χρονιά είχε τις προκλήσεις της, ποτέ δεν αμφέβαλα ότι η ομάδα μας θα έδειχνε την ψυχή και το πείσμα της. Η νίκη στον "τελικό" της πόλης μας είναι το επιστέγασμα μιας τεράστιας προσπάθειας, με όλη την Τρίπολη να είναι μια γροθιά!
**Συγχαρητήρια σε:**
- Τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ για την αυταπάρνηση τους.
- Τους ιδιοκτήτες της ΠΑΕ που συνεχίζουν να επενδύουν.
- Τον υπέροχο φίλαθλο κόσμο μας που στήριξε την ομάδα χωρίς σταματημό.
Ο Αστέρας είναι ο μεγαλύτερος πρεσβευτής της Τρίπολης σε όλη την Ελλάδα!
Συνεχίζουμε πιο δυνατοί, για τις επόμενες μεγάλες επιτυχίες! Τα καλύτερα είναι μπροστά μας!
**ΥΓ:** Για να γιορτάσουμε την επιτυχία, απόψε θα γίνει φωταγώγηση της πόλης μας!».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.