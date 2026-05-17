Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε
Ο Κωνσταντέλιας βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε.
Στο 72' ο ΠΑΟΚ σε αντεπίθεση βρήκε το γκολ με τον Κωνσταντέλια, αλλά αυτό ακυρώθηκε.
Ο Ζίβκοβιτς έβγαλε τρομερή πάσα στον διεθνή μέσο, ο οποίος παρά το μαρκάρισμα του Σάντσες πλάσαρε εύστοχα τον Λαφόν.
Το γκολ αρχικά μέτρησε, αλλά ο Γεωργιανός Κικασεϊσβίλι κλήθηκε στο VAR για να δει τη φάση κι ακύρωσε το γκολ, αφού έδωσε επιθετικό φάουλ για τράβηγμα του Κωνσταντέλια στον Καλάμπρια στον χώρο του κέντρου.
@Photo credits: INTIME
